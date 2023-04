Hockey: La capolista Giovinazzo non fa sconti all'Hobbystore Cp Grosseto

Grosseto: La capolista Giovinazzo non fa sconti all’Hobbystore Grosseto nella quindicesima giornata del campionato di serie A2. La formazione pugliese punisce i ragazzi di Fabio Bellan con un severo 9-0, che diventa ancora più amaro dopo il pareggio per 3-3 del Follonica a Camaiore, che porta a cinque le lunghezze di ritardo dalla zona salvezza dei biancorossi, a tre giornate dalla fine. Il Circolo Pattinatori si è presentato a Giovinazzo con una formazione ridotta all’osso con il portiere Gabriele Spinetti utilizzato come esterno. La squadra ha fatto il possibile, ma non c’è stato niente da fare.



Il match si è risolto praticamente nei primi cinque minuti di gioco, nel corso dei quali l’Indeco di Pino Marzella è andato a segno quattro volte. Il quinto gol è arrivato al 21’ del primo tempo, mentre nella ripresa, con i locali che hanno dato spazio alla panchina, sono arrivati gli ultimi quattro centri, che permettono al Giovinazzo di conservare cinque lunghezze sul Castiglione. Sabato prossimo ultima spiaggia in via Mercurio contro la Rotellistica Camaiore.

Indeco Giovinazzo-Hobbystore Grosseto 9-0

INDECO GIOVINAZZO: Dangelico, Belgiovine; Santeramo, Depalma, Dilillo, Turturro, Correa, De Bari, Colamaria, Mezzina. All. Pino Marzella.

HOBBYSTORE GROSSETO: Bruni, Del Viva; Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Giusti, Alfieri, Spinetti. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Francesco Marra.

RETI: nel p.t. 1’10 Santeramo, 2’02 Colamaria, 3’53 Mezzina, 5’15 Colamaria, 20’22 Depalma; nel s.t. 3’01 Correa, 4’49 Correa, 20’20 De Bari, 25’ Turturro.

ESPULSIONE TEMPORANEA: Borracelli.