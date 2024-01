Hockey: L’under15 chiude al secondo posto il torneo città di Bassano

Il Castiglione si è arreso solo ai padroni di casa, 4-2, al termine di una finale molto combattuta



Grosseto: Ottima prestazione dei ragazzi dell’under15 al 2 torneo città di Bassano organizzato dall’Hockey Roller Bassano, e che ha visto la presenza nelle tre categorie, under11, under13 e appunto under15 di molte squadre importanti del panorama nazionale, compresa una formazione spagnola e una tedesca.

La Blue Factor guidata da Massimo Bracali ha dominato il girone B: vittorie senza storia contro il Sandrigo per 11-3, il Montecchio Precalcino per 4-0 e il Breganze per 9-3, e qualificazione alle semifinali contro la seconda del girone A, gli spagnoli del Club Patì Riudebitlles, squadra di Barcellona. Netta vittoria anche contro i catalani per 8-3. In finale battaglia con i padroni di casa, anche loro arrivati all’ultima gara a punteggio pieno.

La sfida è stata appassionante: il Castiglione è stato fermato più volte dal portiere veneto, con i padroni di casa sulla pista del Centro Giovanile che hanno saputo sfruttare le occasioni portandosi sul 2-0. La risposta dei biancocelesti con Agresti e la risposta dell’HrB subito dopo per il 3-1. Lo sforzo della Blue Factor portava al 3-2 ancora di Agresti, poi l’espulsione in panchina di Bracali per proteste e sul tiro libero il Roller Bassano segnava il 4-2 che chiudeva la partita. 10 gol alla fine per Filippo Agresti e Diego Bracali e 7 per Francesco Cornacchini.

Blue Factor Castiglione-Hockey Roller Bassano 2-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka; Filippo Agresti (2), Diego Bracali, Francesco Cornacchini, Lorenzo Rosadini, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Mattia Sforzi, Michele De Salvatore, Thomas Nucci. All. Massimo Bracali.

ROLLER HOCKEY BASSANO: Riccardo Bianchi, Nicolò Favero; Achille Baggio, Mathias Grigoletto, Jason Satto, Cesare Ragoni, Davide Tonon, Matteo Di Marco, Isacco Alessi, Andrea Gerolimetto. All. Enrico Gonzo.

I risultati della Blue Factor Castiglione under 15 al 2 torneo città di Bassano

Girone B

Venerdì 29 dicembre: Hc Castiglione-Hockey Sandrigo 11-3; Hc Castiglione-Montecchio Precalcino 4-0

Sabato 30 dicembre: Hc Castiglione-Hockey Breganze 9-3

Semifinale: Hc Castiglione-Club Patì Riudebitlles 8-3

Finale: Hc Castiglione-Hockey Roller Bassano 2-4