Hockey: KO per il Consorzio Maremmano Cave Follonica a Breganze

Follonica: Serata no per il Consorzio Maremmano Cave Follonica che esce sconfitto con un sonoro 6 a 2 dalla pista del Breganze. I ragazzi di Sergio Silva non escono da un impasse che ha caratterizzato negativamente tutta la gara. Al contrario il Breganze, trascinato dal suo capitano Mattia Cocco, è riuscito ad arginare le iniziative, cmq poco incisive, dei Maremmani nel primo tempo, fin quando proprio Cocco va in rete a 4 minuti dall'intervallo.

Grazie ad un tiro libero realizzato dal solito Davide Banini, si va a riposo sul risultato di 1 a 1. Nella ripresa però bastano due minuti ed i veneti tornano avanti con una rete di Dal Santo, il Follonica non reagisce e prima Posito Esteban e poi ancora Cocco fissano il punteggio sul 4 a 1. Serve a ben poco il goal di Banini a 6 minuti dalla fine perche' nei due minuti finali, a dimostrazione di una prestazione da dimenticare, gli azzurri subiscono un uno/due sempre di Posito Esteban che porta a tre lo score personale ed a 6 a 2 quello della partita. Poco rilevante l'errore di Davide Banini su tiro diretto ad un minuto dalle fine.

Per il Consorzio Maremmano Cave Follonica non c'è tempo per piangersi addosso, mercoledì arriva al PalaArmeni il Vercelli, con una vittoria il terzo sarebbe cmq alla portata, quindi appuntamento Mercoledì 13 Dicembre ore 20.45.

Foto Giorgio