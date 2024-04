Hockey: Il Follonica supera il Circolo Pattinatori (4-3) in gara1 dei quarti di finale

Grosseto: E’ del Follonica il primo atto del derby maremmano dei quarti di finale di hockey pista (3-4 il finale). Il Circolo Pattinatori si arrende al termine di una partita bellissima, maschia, risolta da due invenzioni di Federico Pagnini e Davide Banini che a inizio ripresa hanno permesso alla loro squadra di volare sul 4-2. Il Grosseto recrimina per qualche chiamata arbitrale dubbia, che ha costretto la squadra a giocare per ben otto minuti con un uomo in meno e per un finale troppo confusionario. Il pensiero è comunque alla gara2 che si giocherà domenica alle 18 al Capannino.







Partenza a razzo dei grossetani che nel primo minuto vanno al tiro con Saavedra che chiama al lavoro Barozzi, che deve fermare qualche istante dopo anche il tiro di Thiel. Al 5’ dopo la prima espulsione del match, di De Oro: Follonica ha una ghiotta occasione con Davide Banini che colpisce la traversa su una punizione di prima. In power play succede l’imprevisto: sollecitato da un cambio azzurro, cade in campo il cancellino della panchina follonichese e ci vogliono venti minuti per far riprendere il gioco. Al 9’ Franchi smarca Saavedra, mentre all’11’ Marco Pagnini va a sbattere contro Català. E’ il Follonica a mettere per primo la testa avanti: Marco Pagnini, raccogliendo una palla da dietro di Federico Pagnini batte Català, ma la reazione dei biancorossi è immediata Mario Rodriguez, dopo nemmeno trenta secondi, supera Barozzi servito da Saavedra. Al 13’ il Circolo Pattinatori passa addirittura in vantaggio: Rodriguez cade in area sul contatto con Banini e De Oro trasforma il rigore trovando lo spazio giusto per superare il portiere azzurro. Al 16’ Davide Banini con una bella azione personale pareggia i conti: l’asso follonichese parte dalla sua metà campo, si accentra supera in velocità e batte Català in uscita. Prima della fine del tempo il Consorzio Cave ha due belle opportunità per tornare in vantaggio ma i gambali di Català al 20’ fermano una punizione di prima di Buralli, mentre il gran tiro di Bonarelli sbatte sul palo sinistro della porta dell’Edilfox.

Nel secondo tempo il Follonica decide praticamente gara1 andando a segno due volte in poco più di 20 secondi: Federico Pagnini regala il secondo vantaggio agli ospiti con una bella conclusione volante poi Davide Banini, con un gran tiro che s’infila alla destra di Català, cala il poker. Il Grosseto accusa il colpo, rischia la quinta rete, ma piano piano torna ad essere pericoloso, ma la difesa follonichese fa buona guardia. Al 12’ una cervellotica decisione degli arbitri che mandano per due minuti in panchina Cabella, manda nel dischetto Banini, ma Català ferma il terzo tiro diretto di serata. In inferiorità numerica Thiel, autore di un gran bell’incontro, per poco non accorcia. Al 16’ la palla di De Oro danza sulla linea ma esce. La partita si riapre improvvisamente a 7’45 con un tiro dalla grande distanza di Stefano Paghi che beffa Barozzi. Il Grosseto insiste e va vicino al pareggio, ancora con Paghi. Un fallo al limite dell’area di De Oro viene sanzionato con un rigore che Federico Pagnini si fa parare da Català, ma sul proseguimento dell’azione viene espulso anche Thiel e Català è costretto a fare ancora gli straordinari (ha parato la bellezza di cinque tiri diretti) fermando la punizione di prima di Davide Banini. Un tocco di mano di Montigel a 1’51 dalla fine consente al Grosseto di avere a disposizione un rigore, che De Oro mette a lato e consegna di fatto il successo agli azzurri, anche se Saavedra ha nella stecca una grossa occasione per pareggiare a una manciata di secondi dalla fine.

Edilfox Grosseto-Cons. Maremmano Cave Follonica 3-4

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

CONS. MAREMMANO CAVE FOLLONICA: Barozzi, Maggi; Buralli, Davide Banini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Bracali, Bonarelli, Maldini, Montigel. All. Sergio Silva.

ARBITRI: Claudio Ferraro e Alfonso Rago.

RETI: 11’22 Marco Pagnini, 11’57 Rodriguez, 12’58 De Oro (rig.), 16’ Davide Banini; nel s.t. al 2’18 Federico Pagnini, 2’41 Davide Banini, 17’15 Paghi.

ESPULSIONI (2’): De Oro, Paghi nel p.t.; Cabella, Thiel nel s.t.Fotoservizio di Aurelio Figliuolo