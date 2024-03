Hockey: Il Follonica domina a Monza e va solitaria al terzo posto

Follonica:Il Consorzio Maremmano Cave torna da Monza con una vittoria che vale il terzo posto in solitaria. Dopo 15 minuti circa di partita equilibrata, arriva il vantaggio di Davide Banini con un tiro diretto. Ma dopo 40 secondi arriva la tegola sul Follonica, rosso per Francesco Banini per una presunta spinta volontaria all'arbitro, pertanto, oltre ai 4 minuti di inferiorità numerica, la squadra Maremmana perde uno dei suoi maggiori protagonisti per tutta la partita.

Arriva anche il pareggio del Monza con Zucchetti dopo che Galimberti aveva sbagliato un rigore ed una punizione di prima. Sembrava tutto in salita per il Consorzio Maremmano Cave Follonica sul parquet di Monza ma a poco più di 5 minuti dalla fine del primo tempi sale in cattedra colui che da ragazzo era soprannominato Golden Boy, Marco Pagnini, che dopo l'eccellente prova contro in Sarzana, dimostra ancora di poter dire la sua in ogni occasione, siglando una doppietta che porta il risultato sul 3 a 1 prima dell'intervallo, con Tamborindegui che sbaglia una tiro diretto per un blu procurato da un'ingenuità di Montigel.

Inizia il secondo tenpo ed il Follonica continua a dominare, tanto che stavolta è Tamborindegui costretto a fare un fallo da blu, ma Federico Buralli non ne approfitta e sbaglia dai 7 metri e 40. Ancora un rigore per il Monza parato da uno dei tanti fenomeni che ha la squadra del Golfo Leonardo Barozzi, che anche in questa occasioni dimostra se c'è ne fosse bisogno la sua qualità. Uva però riesce ad accorciare le distanze per la squadra lombarda, siglando il 3 a 2 ma a rimettere le distanze ci pensa Davide Banini che realizza ancora una doppietta non fallendo l'atro tiro diretto procurato su blu di Zucchetti. Finale al cardiopalma perché il Monza non molla e con Tamborindegui va sul 4 a 3 a poco meno di 3 minuti dalla fine della partita ma a spegnere le speranze dei rossoblù ci pensano i due Pagnini, prima Marco dopo solo 10 secondi e poi Federico che con un fendente batte Fongaro per il definitivo 6 a 3. Prossimo impegno prima della trasferta in portogallo per la WSE, in casa con il Breganze, obbligo vincere per mantenere il 3 posto conquistato.