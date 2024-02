Hockey: Il Cp Tosco Service battuto dal Viareggio Hockey nella quarta di serie B

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Tosco Service torna sconfitto (4-1) dalla trasferta sul campo del Viareggio Hockey, nella quarta di andata di serie B, al termine di una bella partita che si è praticamente risolta nella ripresa. Per 24 minuti e mezzo del primo tempo il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0, fino alla rete firmata a 20 minuti dallo scadere da Tomei, dopo che i biancorossi erano andati vicini al vantaggio con Bardini, il cui tiro ha sbattuto sulla traversa.



Immediata però è stata la replica biancorossa nella ripresa: Mattia Giabbani, dopo 34 secondi, ha risposto al Viareggio con bel tiro da fuori. Le reti di Pezzini e Cinquini hanno permesso alla formazione versiliese di prendere due lunghezze di vantaggio, anche se il Circolo Pattinatori, che ha colpito un palo con Giabbani sul 2-1, ha avuto per due volte l’opportunità di accorciare le distanze sul tiro di rigore, fallito prima da Gabbani poi da Nerozzi, il cui tentativo è stato fermato dalla traversa a portiere battuto. A sette minuti dalla fine, dopo alcune buone create dalla Tosco Service, il gol di Cinquini ha dato ai locali la tranquillità giusta per il finale di gara. Rimane comunque la buona prestazione fornita dai grossetani che, non dimentichiamolo, si sono presentati in campo con almeno cinque assenze importanti. Da domenica prossima, però, ci sarà occasione di rifarsi grazie a tre turni interni consecutivi.

Viareggio Hockey-Tosco Service Grosseto 4-1

VIAREGGIO HOCKEY: Dal Torrione, Davanzo; Tomei, Cortesi, Pezzini, Bottarelli, Toti, Biancucci, Cinquini, Olivieri. All. Cristiano Bottarelli.

TOSCO SERVICE GROSSETO: Irace, Saletti; Giusti, Salvadori, Giabbani, Bardini, Casini, Nerozzi, Burroni, Lorenzo Perfetti. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Mario Trevisan

RETI: nel p.t. 23’41 Tomei; nel s.t. 0’34 Giabbani, 3’01 Pezzini, 9’40 Cinquini, 17’53 Cinquini.

ESPULSIONE TEMPORANEA: Dal Torrione