Hockey: Il Circolo Pattinatori ospita mercoledì il Vercelli per tenere il passo delle big di A1

Grosseto: Archiviata in maniera abbastanza tranquilla la trasferta in Germania, che ha portato la qualificazione agli ottavi della Wse Cup, grazie alle nette vittorie su Cronenberg e Ginevra, il Circolo Pattinatori Edilfox si rituffa mercoledì sera (inizio alle 20,45 nella pista Mario Parri di via Mercurio) per affrontare l’Hockey Vercelli, formazione che si trova attualmente in penultima posizione con appena tre punti. I ragazzi, memori anche della sconfitta subita nell’Opening Day della passata stagione, dovranno però rimanere concentrati per portare a casa un successo contro i piemontesi, che permetterebbe di tenere il passo delle big di serie A1.

«Siamo reduci da una trasferta sicuramente positiva – dice l’allenatore biancorosso Michele Achilli - nella quale i ragazzi hanno offerto delle buone prestazioni, anche se alla resa dei conti abbiamo lasciato sul campo troppe occasioni da rete, per chiudere con un bottino migliore le sfide contro tedeschi e svizzeri. Abbiamo centrato invece l’obiettivo di far giocare tutti per risparmiare energie in vista della ripresa del campionato». Contro il Vercelli, dunque, ci sarà nuovamente in campo Gastone De Oro, tenuto precauzionalmente a riposo nella partita conclusiva del concentramento di Wuppertal contro il Ginevra e pronto mercoledì sera a spingere i grossetani al successo contro la compagine di Roberto Crudeli.

Il Circolo Pattinatori cercherà di sfruttare al meglio un turno sulla carta favorevole, prima di un finale di girone d’andata che propone diverse insidie tra domenica prossima e il 20 dicembre Saavedra e compagni dovranno affrontare le trasferte di Montebello, Sandrigo e Forte dei Marmi, mentre in Maremma arriveranno Lodi (domenica 3 dicembre alle 20,45) e Trissino, anche se il duello con i campioni d’Italia dovrà essere posticipato per l’impegno di Coppa dell’Edilfox. Ottava giornata. Il programma di mercoledì sera: Giovinazzo-Monza, Grosseto-Vercelli, Valdagno-Sarzana, Forte dei Marmi-Follonica. Già disputate: Sandrigo-Lodi 1-2, Trissino-Montebello 2-0, Bassano-Breganze 3-1.

In foto ricordo tra Cp Grosseto e Ginevra