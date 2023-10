Hockey: Il Circolo Pattinatori Edilfox mercoledì a Sarzana per dimentica Valdagno

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto affronta mercoledì sera alle 20,45 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr), a quattro giorni di distanza dalla beffarda battuta d’arresto a Valdagno - arrivata a otto secondi dalla fine - la seconda trasferta consecutiva, sulla pista di Sarzana. I ragazzi di Michele Achilli anticipano, a causa degli impegni europei dei liguri, la quinta di campionato, prevista originariamente per mercoledì prossimo, 1° novembre. Un altro impegno delicato per l’Edilfox contro un quintetto che ha gli stessi punti dei maremmani, dopo aver vinto i primi due incontri disputati e rinviato al 15 novembre il match con Lodi.

«Sarà una gara dura, come lo saranno tutte quest’anno, sia in casa in trasferta - dice Alessandro Franchi - Il campionato è cambiato molto ed è diventato estremamente equilibrato: puoi vincere e perdere con tutti. Noi andremo a Sarzana per fare la nostra partita, come sempre, e daremo il massimo, vediamo quello che dirà la pista».

«Sarzana è una squadra che si è rafforzata nel corso dell’estate - aggiunge mister Achilli - il campo di gioco è diverso dagli altri per dimensioni quindi penso ci sia poco spazio per pensare». L’Edilfox si prepara a scendere sul terreno del Pala Terzi, ma inevitabilmente il pensiero va alla rete di Borregan sui titoli di coda di un match che Grosseto meritava almeno di pareggiare e questo alimenta i rimpianti della squadra. «Quando perdi a otto secondi dalla fine, qualcosa da rimproverarti ce l’hai sempre - secondo Franchi - Peccato perché il nostro secondo tempo è stato buonissimo e non meritavamo di perdere. Cercheremo di dimenticare questo episodio e ripartiamo da qui per sfidare Sarzana».

A parere di mister Achilli della gara di sabato sera «prima di tutto rimangono zero punti, a fronte di una prestazione tutto sommato buona. Abbiamo commesso qualche errore alla fine, dopo aver preso un palo clamoroso, ma ci sta. E’ tutta esperienza che entra per altre volte. Mi dispiace tanto per il punto perso, ma dobbiamo ritrovare immediatamente e fiducia in vista di due incontri terribili, a Sarzana e con il Follonica». Nell’entourage grossetano c’è tanta voglia di riscatto, facendo leva su una condizione che anche in Veneto si è dimostrata ottimale. A disposizione i dieci della rosa.

I PRECEDENTI. Sarzana e Grosseto si affrontano per l’undicesima volta in A1. Negli altri scontri diretti sono state sei le vittorie del Cp, tre quelle dei rossoneri liguri e un pareggio, Nella passata stagione Gamma e Edilfox si sono sfidate ben quattro volte: nella regular season Saavedra e compagni hanno pareggiato in trasferta (3-3) e vinto alla pista Mario Parri (7-3). Nei quarti di finale scudetto doppia affermazione dei ragazzi di Achilli che si sono garantiti il pass per le semifinali grazie al 5-2 esterno e al 5-3 casalingo.

In campo mercoledì anche Venetalab Breganze e Tierre Montebello, per il posticipo tv della terza giornata.

La classifica: Trissino e Follonica 7; Forte dei Marmi, Edilfox Grosseto, Sarzana 6; Monza e Valdagno 4; Montebello, Bassano e Vercelli 3; Lodi e Sandrigo 1; Breganze e Giovinazzo 0.

Marcatori: D. Banini (Follonica) 7; Cocco (Trissino) 6; Ambrosio (Forte) 5.