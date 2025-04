Hockey: Il Circolo Pattinatori a caccia di punti salvezza nell'ultima di campionato a Novara

Grosseto: Tutto in una notte per il Circolo Pattinatori Grosseto , atteso sabato alle 20,45 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) sulla pista di Novara, nell'ultima giornata di regular season del massimo campionato di hockey. I ragazzi di Massimo Mariotti, grazie alla vittoria infrasettimanale, di misura, dei cugini del Galileo Follonica sulla pista del CGC Viareggio, a cinquanta minuti dalla fine hanno ancora tutte le possibilità per chiudere nel migliore dei modi questa stagione.

Ai biancorossi basterà un pareggio per essere matematicamente salvi ed evitare la coda dei playout (avendo a quel punto almeno sette punti sulla terzultima); con una vittoria i maremmani potrebbe continuare a sperare nel 10º posto, che permetterebbe di partecipare ai preliminari playoff, a patto che il quintetto viareggino non vada a vincere a Monza. Nella malaugurata ipotesi di una sconfitta sul campo dell'Azzurra Novara, invece, Saavedra e compagni sarebbero salvi, senza dover disputare le sei gare di playoff, solo se il Sandrigo non dovesse vincere il match casalingo contro il fanalino di coda Montebello.

I grossetani si presentano in Piemonte reduci da tre sconfitte contro le prime della classe Trissino Lodi e Forte dei Marmi, arrivate dopo aver dato filo da torcere alle avversarie e quindi la condizione della squadra è complessivamente ottima. Il Grosseto, non vince dal 25 gennaio (6-1 al Montebello) e nelle ultime nove uscite ha messo insieme tre pareggi. Quale occasione migliore per tornare alla vittoria. Se il Viareggio dovesse perdere o pareggiare in Brianza e il Grosseto vincere a Novara, su una pista nella quale Massimo Mariotti ha conquistato undici dei suoi 37 trofei in carriera, dopo la sosta pasquale i Pattinatori sfiderebbero Monza o Sarzana nel “playin”, mercoledì 23 aprile alla pista Mario Parri di via Mercurio e sabato 26 aprile in trasferta.

Nella gara d'andata il Cp s'è imposto per 3-2, davanti al pubblico amico.

«I ragazzi si sono allenati bene – dice il presidente Stefano Osti – e vengono da una serie di buone partite. Dobbiamo essere più cinici in attacco. A Trissino e Lodi abbiamo fatto registrare un dominio iniziale, che non abbiamo sfruttato un dovere».

«Novara – aggiunge Massimo Mariotti - in casa ha messo insieme una serie di belle prestazioni, con molte sconfitte e di misura e un recente pareggio contro Valdagno La squadra è comunque allenata da con profitto, è in una buona condizione e abbiamo sicuramente capacità e qualità per fare risultato. Dobbiamo però pensare alla partita e solo alle 22,30 guardare quello che è successo negli altri campi».

Mister Mariotti avrà nuovamente a disposizione lo spagnolo Gabriel Cairo, rientrato la scorsa settimana in gruppo e pronto a dare il suo contributo nel match più importante dell'anno. La presenza dell'attaccante di proprietà del Barcellona consentirà all'allenatore grossetano di avere una migliore gestione delle forze

Il programma della 26ª giornata: Monza-Viareggio, Bassano-Valdagno, Follonica-Sarzana, Forte dei Marmi-Lodi, Sandrigo-Montebello, Novara-Grosseto, Giovinazzo-Trissino.

Classifica: Trissino 66; Forte dei Marmi 60; Lodi55; Bassano 54; Follonica50; Valdagno 37; Sarzana33; Monza e Giovinazzo 32; Viareggio24; Grosseto23; Sandrigo14; Novara13; Montebello 5.