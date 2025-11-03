Hockey: Il Castiglione cede pesantemente per 12-1. Il gol della bandiera dei biancocelesti di Faelli

Castiglione della Pescaia: Sconfitta ampia per la formazione di A2 della Blue Factor: a Matera, in Coppa Italia, il Castiglione guidato da Michele Nerozzi cede per 12-1. Materani promossi, a punteggio pieno, alla fase finale della competizione. Una trasferta iniziata senza diversi giocatori per i maremmani, di fronte comunque ad una formazione quella della Città dei Sassi in gran spolvero. La Blue Factor ha messo in pista quello che ha potuto, con il Matera andato in vantaggio dopo 5’ che poi ha piano piano dilagato. Il gol della bandiera dei biancocelesti, nel primo tempo chiuso sull’8-1 per i lucani, è stato realizzato da Metteo Faelli. Nella ripresa la Roller ha continuato a spingere per chiudere sul 12-1. Sabato al Casa Mora sfida contro il Cresh Eboli.

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione 12-1

NECO ROLLER MATERA: Jan Marimon Llopis, (Giovanni Pontrelli); Conrado Piozzini Pereyra, Luca Santeramo, Giorgio Giudice, Michele De Bari, Michele Ferrara, Giuseppe Corrado, Guillem Bordanove Riera, Daniele Gadalata. All. Valerio Antezza.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Lorenzo Nobili, Giulio Donnini, Filippo Montauti, Andrea Montauti, Filippo Agresti. All. Michele Nerozzi.

ARBITRI: Donato Mauro di Salerno.

RETI: pt (7-1) 5’44 Gadaleta (M), 7’14 Ferrara (M), 7’51 Santeramo (M), 802 Bordanove (M), 10’31 Santeramo (M), 12’59 Faelli (C), 19’57 Bordanove (M), 21’24 Piozzini (M); st 7’23 Santeramo (M), 9’36 e 10’54 Bordanove (M), 18’37 Giudice (M), 20’31 Piozzini (M).