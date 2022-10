Hockey. I risultati delle squadre della Blue Factor nel fine settimana

Vittoria per l’under19, sconfitte per l’under15 e l’under13



Castiglione della Pescaia: Sono iniziati nel fine settimana i campionati giovanili per le formazioni dell’Hc Castiglione. Nel campionato under19 subito una vittoria convincete per la Blue Factor, che al Casa Mora ha battuto nettamente per 6-0 l’Ash Spv Viareggio. Mattatore di serata Luca Mantovani con 4 gol, con i biancocelesti trascinati dal capitano Filippo Montauti vero motore della squadra.

Sconfitta larga per la squadra under15 di luigi Brunelli: sempre al Casa Mora la Blue Factor ha dovuto alzare bandiera bianca al Sarzana è finita 3-12. In rete per i castiglionesi Tancredi e la doppietta di Giulio Donnini. Stop anche per la Skipper Castiglione. L’under13 di Alessandro Brizzi è stata battuta, 4-0, a Viareggio dal Cgc. Turno di riposo invece per la serie A2 e la serie B.