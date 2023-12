hockey: Gli U13 del Circolo Pattinatori superano il Siena (11-0)

Grosseto: La formazione under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto torna immediatamente alla vittoria, superando sulla pista amica di via Mercurio il Siena Hockey, con un 11-0 che conferma il buon momento. I ragazzi di Stefano Paghi hanno dimenticato la sconfitta nel derby con un successo facile, andando al riposo sul 5-0.

Alessio Tonini ha aperto le danze all’8’ con il gol del vantaggio e l’ha chiuso a 1’41 dalla sirena. Nel mezzo una serie di reti, con triplette per Gabriele Denaro e Alessio Tonini. Il Siena ha avuto la più grande occasione per segnare a quattro minuti dalla conclusione, ma Andrea Conti ha fermato il rigore di Gregorio Sensi. Il Grosseto consolida il terzo posto in classifica con dodici punti, alle spalle delle imbattute Follonica e Castiglione, a 18.

CP GROSSETO: Conti, Mori; Boni, Pucillo, Amerighi, Bordan 1, Alexander Convertiti 2, Denaro 3, Gabriele Sorbo 2, Tonini 3. All. Stefano Paghi.

SIENA: Rino Fratagnoli; Distefano, Rossi, Matti, Sensi, Bianchi, Lazzeretti, Pedretti. All. Roberto Tiezzi.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.