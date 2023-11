Hockey giovanile: BluOptik Follonica U13 vince ancora

Follonica: Ancora una vittoria con goleada per BluOptik Follonica, questa volta a farne le spese è il Sarzana B che non regge fin dall'inizio il confronto con i ragazzi allenati da Alberto Aloisi. Dopo appena 30 secondi è Matteo Tonarelli a sbloccare il risultato battendo al volo un assist di un compagno di squadra. Arrivano poi le doppiette di Giabbani e Bacci che portando il punteggio sul 5 a 0 quando l'arbitro manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo. Nella ripresa il Sarzana sfruttando una disattenzione difensiva, segna quello che si rivelerà il goal bandiera, ma ancora una doppietta di Giabbani e un goal di Tonarelli fissano il punteggio sull'8 a 1. Domenica il campionato U13 si riposa, si riprenderà Domenica 19 Novembre proprio sulla pista di Sarzana stavolta però contro la formazione A.

Convocati: Asta, D'Agostino, Tarassi, Stoduto, Donati, Bacci (2), Tonarelli (2), Moda, Giabbani (4).

Sconfitta invece per IREN Follonica di A2, i ragazzi di Franco Polverini soffrono la differenza fisica dei rivali del Roller Matera, nonostante riescano ad arginare ottimamente le offensive dei lucani, sia i goal che le occasioni più pericolose arrivano principalmente da disattenzioni ed errori dei singoli, tant'è che alla fine del primo parziale il risultato è fermo sull'1 a 1. Nella ripresa però Antezza e compagni sfruttano meglio le occasioni lasciate dagli azzurri portando il risultato sul 3 a 1, nonostante le parate di Marco Mugnaini che sostituisce nella ripresa in maniera egregia un già ottimo Alessandro Grossi. Prossimo impegno per l' IREN Follonica Domenica 19 Novembre ancora in casa contro lo STARTIT RIZZO Costruzioni Prato

Convocati: Grossi, Mugnaini, Galgani, Agresti, Masini, Maggi, Polverini, Fabbri, Mariotti (1) Margheriti