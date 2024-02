Hockey giovanile: Al Casa Mora la Blue Factor vince per 9-2. L’under17 pareggia a Follonica

Castiglione della Pescaia: Vittoria per la formazione di serie B: nella quarta giornata del campionato la Blue Factor al Casa Mora s’impone per 9-2 contro il Super Glaz Prato. Partita comunque combattuta, con i maremmani sempre avanti. Alla fine poker di gol per Luca Mantovani, tripletta per Filippo Montauti, e reti di Filippo Onori e Diego Guarguaglini.

Pari pirotecnico per l’under 17: nel derby a Follonica al Capannino il Castiglione è andato anche sul 4-1, prima di essere ripreso dai padroni di casa sul 5-5 finale. In rete per i biancocelesti Benvenuti, doppietta, Francesco Cornacchini e Agresti. Biancocelesti ancora in corsa per un posto nei playoff. Largo successo per l’under15: al Casa Mora troppo Castiglione per il Cp Grosseto battuto per 25-0. 9 gol per Francesco Cornacchini, 6 reti per Diego Bracali, triplette per Lorenzo Turbanti e Lorenzo Rosadini, doppiette per Lorenzo Cornacchini e Filippo Agresti.

Castiglione che guida la classifica a punteggio pieno. Vittoria anche per l’under13: sempre al Casa Mora successo netto per 9-1 contro il Sarzana B. In gol per i castiglionesi Lorenzo Cornacchini, tripletta, Thomas Nucci e Mattia Sforzi, doppiette, e reti di Michele De salvatore e Filippo Bagnoli. Castiglione in testa alla classifica a punteggio pieno.