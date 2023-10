Hockey Follonica: Appello a tifosi e appassionati di Hockey

Follonica: Il Follonica Hockey 1952 lancia una campagna di crowfunding, ovvero una raccolta fondi rivolta a tutti gli appassionati e sostenitori che con una piccola o piccolissima somma vogliono sostenere la squadra della propria città. La società ed i ragazzi stanno davvero lavorando sodo per onorare la passione dei tifosi e degli appassionati, ma per farlo è davvero necessario l'aiuto di tutti, non solo al Palazzetto, dove rinnoviamo l'invito alla partecipazione alle partite, ma anche con un piccolo contributo per le trasferte.

I nostri atleti meritano di viaggiare nelle migliori condizioni, le trasferte sono spesso davvero impegnative, e in alcuni casi anche all'estero, come nel caso delle prossime coppe europee che si andranno a giocare in Francia.

L'obiettivo è raccogliere 5.000 euro al fine di coprire le spese di trasferta. Basta anche un piccolo importo di €.10,00, in tanti riusciremo a raggiungere la meta. Sponsorizzare la tua squadra è facile, basta andare sulla pagina fb del Follonica Hockey, cercare sponsorme su internet,