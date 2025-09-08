Meteo come sarà il tempo martedì 9 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Hockey Follonica, al via il memorial “Simone Pantani”
Follonica: “A seguito dell’autorizzazione della Fisr si comunica che il giorno 19/09/2025 si disputerà un memorial intitolato al nostro Ds Simone Pantani. Le squadre partecipanti saranno ASD FOLLONICA HOCKEY 1952, PUMAS ANCORA VIAREGGIO , HOCKEY FORTE DEI MARMI , FOLLONICA HOCKEY 1952 serie A/2.
Formula svolgimento due semifinali di 25 minuti non effettivi la prima alle 18,00 la seconda alle 19,15 finale tra le vincenti sempre 25 minuti non effettivi alle 21,00 . Partite prima semifinale ore 17,45 FORTE HOCKEY FOLLONICA A2
19,00 FOLLONICA HOCKEY 1952 vs PUMAS ANCORA VIAREGGIO
ore 21,00 FINALE e premiazione
L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito anche se verranno predisposte modalità di versamento di un contributo totalmente in beneficenza .
Il giorno 22 settembre alle 18,30 avrà luogo al VILLAGGIO PAPPASOLE (nostro sponsor da anni) la presentazione della prima squadra A/1 della serie A/2 under 23 e del main sponsor Innocenti Costruzioni, mentre le giovanili verranno presentate tutte insieme in altra manifestazione a loro esclusivamente dedicata”, termina Follonica Hockey 1952