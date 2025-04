Hockey: Finale con il botto per l'IREN Follonica di A2

Follonica: L'IREN Follonica di A2 si congeda davanti al suo pubblico, per la stagione 2024/25, con un strepitosa vittoria con la prima in classifica della categoria, il BluFactor Castiglione. I ragazzi di Alberto Aloisi si sono imposti infatti per 6 a 5 sulla pista di casa del PalaArmeni davanti ai propri tifosi che hanno partecipato a questo derby in modo numeroso, pari ad una partita di A1.

Lo spettacolo si sa nei derby è sempre assicurato, e le aspettative sono state rispettate, da una parte una squadra costruita con l'obiettivo di arrivare alla massima serie, con tanti giocatori che hanno militato anche nella massima serie del Follonica Hockey, come La Sorsa, Cabella, Maldini, Brunelli, Saitta, Buralli, dall'altra tutti i giovani, anche loro della cantera follonichese, che al contrario aspirano a raggiungere quell'opportunità che i loro "fratelli maggiori " hanno già sfruttato. Partono subito forte entrambe le formazioni con Buralli che, grazie ai suoi tiri di una potenza ineguagliabile, tiene in scacco tutta la difesa bianco/azzurra. Ed infatti il numero 5 che insacca la pallina alle spalle di Mugnaini con diagonale rasoterra, passano però solo 5 minuti che il giovane Talarico, classe 2008, sfrutta una triangolazione e batte a rete portando il risultato in parità. Si va a riposo con il risultano di 1 a 1.

L'HC Castiglione continua con quello che sarà il motivo conduttore di tutta la partita, tiro da lontano di Buralli e ricerca della deviazione di La Sorsa, che arriva proprio al 10 minuto del secondo tempo, ma dopo solo 3 minuti ancora Talarico sigla il pareggio. A circa 4 minuti ancora Buralli per l'HC Castiglione ma stavolta è Maggi per l'IREN Follonica a riportare in parità. Ad un minuto e mezzo dalla fine ancora botta e risposta stavolta però è il Follonica a passare per primo con Margheriti raggiunto ancora da Buralli fino a quando a 6 secondi dalla fine l'arbitro assegna un rigore ai ragazzi di Aloisi, sul dischetto si presenta Francesca Margheriti che non sbaglia e porta avanti i bianco/azzurri nel definitivo 6 a 5.

Grande soddisfazione nelle fila del Follonica per una vittoria che premia un lavoro svolto sia dai ragazzi, nonostante le svariate assenze per infortuni, tra tutti Margheriti e Fabbri, sia per il mister Alberto Aloisi.

IREN Follonica: Mugnaini, Del Viva A., Agresti, Asta, Masini, Galgani, Maggi A. (2), Talarico (2), Mariotti, Margheriti (2). All. Alberto Aloisi

BLUFACTOR Castiglione: Saitta, Bussotti, Buralli (4), La Sorsa (1), Cabella, Brunelli, Guarguaglini, Piro, Maldini, Montauti. All. Massimo Bracali