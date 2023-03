Sport Hockey: Ferma la serie A2, in pista la serie B 25 marzo 2023

Redazione La formazione cadetta è di scena a Viareggio contro i Pumas; l’under 15 ospita al Casa Mora l’Ash Spv; l’under 13 gioca il ritorno dei play off contro il Cgc

Castiglione della Pescaia: Fermo il campionato di serie A2, in pista la serie B domenica sulla pista del Migliarino Dorando Pietri: alle 18, arbitro Mario Trevisan di Viareggio, i biancocelesti vanno a rendere visita ai Pumas Ancora, battuti all’andata 7-1. Sabato invece in pista l’under 15: al Casa Mora, alle 17 (arbitro Matteo galoppi di Follonica) il match è contro l’Ash Spv Viareggio. Per l’under 13 invece, c’è la sfida di ritorno dei playoff (5°-8°) posto a Viareggio contro il Ccg: alle 17 arbitro Massimo Nucifero di Viareggio. Seguici





