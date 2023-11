Hockey: Edilfox stacca il biglietto per gli Ottavi di Wse Cup battendo Ginevra (5-2)

Grosseto: L’Edilfox Circolo Pattinatori Grosseto approda agli Ottavi di finale della Wse Cup superando, come da pronostico, il Ginevra, con il punteggio di 5-2 al termine di una partita dominata in lungo e in largo dai ragazzi di Michele Achilli, che avrebbero comunque potuto chiudere con una goleada. Un po’ d’imprecisione, una serie di buone parate di Diaz hanno però negato un bottino più ampio ai grossetani. L’importante era superare il quintetto svizzero per superare il turno e delle troppe occasioni sprecate si parlerà al rientro in Maremma prima della gara infrasettimanale con il Vercelli.



Domenica pomeriggio, sulla pista di Wuppertal, il Cp Grosseto ha impiegato 150 secondi per portarsi in vantaggio: capitan Pablo Saavedra, protagonista assoluto della gara con quattro realizzazioni, spunta da dietro la porta e infila alla sinistra del portiere ginevrino. Saavedra firma poi il 2-0, deviando sotto porta un tiro dalla distanza di Matteo Cardella, e va a segnare il 3-0 con una bella azione personale. Il Grosseto è il padrone di campo. Gli svizzeri faticano molto a tenere il ritmo dell’Edilfox, ma solo al 18’ arriva la quarta, con una conclusione dalla sinistra di Franchi. Ginevra interrompe il clean sheet del Grosseto con una punizione di prima di Tercier, concessa per il fallo da blu di Cabella, che passa sotto le gambe di Català.

Nel secondo tempo è ancora il Grosseto a fare la partita: in direzione della porta di Diaz arrivano decine e decine di tiri, al volo, da vicino e da lontano, ma l’unica rete messa a segno è quella di Saavedra con un gran tiro da lontano. Gli svizzeri riescono ad andare anche la seconda volta, sul rigore di Brenas alla destra del secondo portiere Paride Sassetti, concesso per un fallo di Cardella. Il tecnico grossetano ha ruotato tutta la panchina meno che Tonchi De Oro, tenuto a riposo in vista delle prossime partite di campionato. Con questa vittoria il Grosseto, come lo scorso anno, approda agli Ottavi di finale, previsti per il 16 dicembre e il 20 gennaio.

(foto di repertorio)

Ginevra- Edilfox Grosseto 2-5

GINEVRA: Diaz, Castell; Mata, Lucas, Nunes, Mane, Brenas, Tercier, Ramos. All. Daniel Fernandez.

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Joao Catrapona e Oriol Perez.

RETI: nel p.t. 2’28 Saavedra, 6’06 Saavedra, 12’05 Saavedra, 17’37 Franchi, 21’27 Tercier; nel s.t. 2’31 Saavedra, 11’26 Brenas.

ESPULSIONE TEMPORANEA: Cabella.