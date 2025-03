Hockey: E’ il big-match della quarta giornata di ritorno: inizio alle 19. Domenica la serie B a Viareggio contro il Cgc

Castiglione: Big-match al Casa Mora per la Blue Factor nel campionato di serie A2: alle 19, arbitro Roberto Toti di Salerno, per la quarta giornata di ritorno il Castiglione ospita la Rotellistica Camaiore. Una sfida importante per entrambi i quintetti, visto che i maremmani sono saliti al comando della classifica tallonati dai Pumas Viareggio che hanno battuto la scorsa settimana proprio il Camaiore, scivolato al terzo posto. Il Castiglione vuole continuare a macinare punti, e ha ben in mente la gara d’andata: il Camaiore dopo l’iniziale svantaggio, mise sotto i biancocelesti, imponendosi alla fine per 8-4. Per questo il tecnico Massimo Bracali anche in settimana ha catechizzato a dovere i suoi, preparando nel migliore dei modi la sfida.

«Sappiamo che questa è una partita importante – ha detto il presidente Marcello Pericoli nel presentare la partita – e i giocatori lo sanno bene. Siamo in un buon momento e ci aspettiamo di fare bene. Magari anche con il supporto del nostro pubblico». Il Camaiore di Alberto Orlandi è un mix di veterani e giovani molto interessanti: dai portieri Mattia Taiti e l’ex Marco Bandieri, ai bomber: Matteo Pardini 11 gol come il giovane argentino Bruno Eduardo Alonso Moreno e il veterano Davide Motaran e Giacomo Maremmani 8 reti e Niccolò Mattugini 6 gol. Nel Castiglione squadra praticamente al completo.

La serie B, per la prima di ritorno, è di scena a Viareggio contro il Cgc: alle 18 arbitro Mario Trevisan di Viareggio.