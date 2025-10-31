Hockey di alto livello sabato sera in via Mercurio: il Cp Grosseto ospita Lodi

Per il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 non c’è neanche il tempo di gustare il dolce sapore di un pareggio bellissimo e prestigioso contro la corazzata Bassano, che sabato sera alle 20,45, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, arriva un altro avversario terribile, la Bcc Centropadana Lodi, quarta forza del campionato di A1.

Grosseto: I ragazzi di Massimo Mariotti sfidano una delle compagini che punta ad arrivare in fondo, alle Finals scudetto. I lombardi mercoledì hanno avuto la meglio (2-1) del Sarzana negli ultimi tre minuti di gara, dopo essersi trovati in svantaggio al 14’ del primo tempo.

Il pareggio in rimonta contro gli uomini di Bertolucci ha caricato l’ambiente biancorosso, pubblico compreso, e quella doppietta di Pablo Saavedra rende meno difficile il match con il quintetto di “Gigio” Bresciani. Una cosa è certa questa quinta fatica dei grossetani è imperdibile per chi ama l’hockey su pista.

«Mercoledì sera - dice Stefano Paghi, che sta vivendo una seconda giovinezza - abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti. Siamo stati bravi a contenere gli avversari, a stare concentrati sulla partita per quaranta minuti, prima di punirli nel finale. Nel primo tempo meglio loro, ma nel secondo tempo abbiamo dato dimostrazione del nostro valore e abbiamo meritato di portare a casa un pareggio».

«Ci aspetta un’altra gara difficilissima – aggiunge l’allenatore Massimo Mariotti – contro una squadra che lotta per conquistare un punto tra le prime quattro regine. Con alcuni distinguo, l’incontro sarà come quello contro Bassano. Anche Lodi pressa, anche se ha meno qualità tecnica dei veneti. La squadra ha dimostrato di essere in salute e di potersela giocare con tutti. Il pareggio di mercoledì ci ha dato una maggiore consapevolezza nelle nostre possibilità».

Il Circolo Pattinatori, con il 2-2 di mercoledì. si è portato così al nono posto con 4 punti, in compagnia del Forte dei Marmi. La doppietta di Pablo Saavedra, che ha raggiunto la ragguardevole cifra di 229 reti in 189 partite disputate in maglia biancorossa, è stata accolta con grande soddisfazione da tutto l’entourage e dallo spogliatoio, di cui l’italo-argentino, alla settima stagione in via Mercurio, è il leader. Nelle ultime uscite si è rivisto uno Stefano Paghi in grande spolvero, ma si è notata anche la crescita di Barragan e Sillero e dei nuovi arrivati Vargas, Barbieri e Schiavo.

I PRECEDENTI. Nella passata stagione i biancorossi di Mariotti sono stati superati due volte dal Lodi, 10-4 sulla pista Parri e 5-2 al Pala Castellotti. Due invece le vittorie dell’Edilfox Cp nel campionato 2023-24: 7-4 in Maremma e 5-4 in Lombardia. Complessivamente sono 22 gli scontri diretti, con 16 successi del Lodi, 5 del Grosseto e un pareggio.