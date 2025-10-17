Hockey, Debutto casalingo per il Circolo Pattinatori Grosseto contro l'ambizioso Monza

Grosseto: «Trasformare l’amarezza per la decisione folle di Viareggio in qualcosa di positivo per portare a casa punti importanti contro il Monza». L’allenatore del Circolo Pattinatori Grosseto, Massimo Mariotti ha le idee chiare in vista del debutto casalingo di sabato sera, sulla pista Mario Parri di via Mercurio (inizio alle 20,45). La formazione biancorossa, che affronta la seconda giornata del campionato di serie A1 riparte da un pareggio annullato in maniera incredibile a nove secondi dalla fine, al Palabarsacchi, ma riparte anche da una bella prestazione che ha confermato la bontà della rosa biancorossa.

Il Monza, avversario di turno, ha iniziato la sua stagione con un prestigioso pareggio contro la corazzata Bassano, un risultato che la dice lunga sulle ambizioni del quintetto lombardo. Di fronte al pubblico amico, però, Saavedra e compagni faranno di tutto per conquistare i primi punti della classifica, facendo tesoro dei primi 40 minuti di gioco che, sul 3-0, hanno visto una rimonta del CP Grosseto, fino ad arrivare a quel tiro di Matias Sillero che, a detta degli arbitri, è stato viziato da un tocco di pattino. Un episodio che ha finito per caricare i grossetani che sabato sera cercheranno un pronto riscatto. Nell’Opening Day i ragazzi di Mariotti hanno disputato un gran finale di gara e sabato sera saranno chiamati a dare maggiore continuità alla loro manovra contro un avversario di tutto rispetto.

«Monza è una squadra di ottimo livello – aggiunge Massimo Mariotti – molto giovane, ma composta da ottime individualità. Serviranno intelligenza e reattività per contrastare la loro velocità».

Durante l’estate infatti non è cambiato il giovanissimo progetto guidato dal tecnico argentino Ivan Jaquierz la prima squadra ad avere nove decimi di millennials già da due stagioni. Quest'anno però c'è una difficoltà in più perché la squadra si allena (e gioca) a Seregno di venerdì, perché il PalaRovagnati è stato rifatto completamente. E la prima uscita è stata positiva, con un 4-4 di gran livello contro i giallorossi di Alessandro Bertolucci,

Per il posto del quarto straniero è arrivato in Lombardia durante l'estate l'eclettico talento di Joaquin Olmos, che ha lasciato l'Italia solo un anno andando al Calafell. Insieme all'estro di Bielsa, la velocità di Marzonetto, arriva una punta di valore. Anche l'argentino Velazquez è stato confermato come in toto, la coppia difensiva Zucchetti e Galimberti. Il secondo ingaggio è Paolo Colamaria, il classe 2006 che vuole sbocciare fuori da Giovinazzo che darà ancora più "garra" ad un team ricco di talenti. Rientra dal lungo infortunio il vicentino Michele Pesavento, mentre Gariboldi e Borgonovo sono i giovanissimi di casa brianzola. Potrebbe sparigliare le carte tra le prime sei piazzate.

I PRECEDENTI. Nella passata stagione le sfide con i brianzoli (che hanno chiuso la regular season all’ottavo posto) si sono chiuse con due pareggi: 4-4 a Monza e 2-2 alla pista Mario Parri. La stagione 2023-2024 ha visto invece due successi del Cp: 7-5 in casa e 3-2 in trasferta.

Il quintetto iniziale del Monza: Juan Velazquez, Matteo Galimberti, Matteo Zucchetti, Valentino Marzonetto, Francisco Bielsa.

Al completo anche il Circolo Pattinatori, che presenterà Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Giabbani, Barbieri, Schiavo, Vargas, Barragan.