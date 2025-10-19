Hockey, Coppa Italia A2, stop per la Blue Factor a Eboli

Non basta una clamorosa rimonta nel secondo tempo, finisce 6-5 per i campani. Sconfitta l’under 17 contro i Pumas, vittoria per l’under15 contro l’Spv

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor si è fermata a Eboli. Nel quarto turno di Coppa Italia i biancocelesti di Federico Paghi giocano una partita dai due volti, e non basta una clamorosa rimonta nel secondo tempo, finisce 6-5 per i campani. Gara combattuta e con tante emozioni. Faelli per il Castiglione la sblocca, poi però l’Eboli del sarzanese Paolo De Rinaldis sale fino al 4-1 con Beato, Gallotta, Agostinho e ancora Beato. Poi 4 cartellini blu: ad Andrea e Filippo Montauti e doppio a Beato, che non producono effetti. Nella ripresa Eboli che piazza altri due gol: Quaranta per il 5-1, con Nerozzi che sbaglia una punizione, e Gallotta che mette dentro il 6-1 a 9 minuti dalla fine. A questo punto il Castiglione cambia marcia, complice il rilassamento dell’Eboli. In 45 secondi i maremmani segnano 3 gol: Faelli, Santoni e ancora Faelli. A due minuti e mezzo dalla fine Santoni accorcia sul 6-5. L’Eboli resiste e porta a casa i tre punti.

Coppa Italia A2, Mgm Remaplast Eboli-Blue Factor Castiglione 6-5

MGM REMAPLAST EBOLI: Tomas Coria, (Salvatore Petrillo); Argentino Pedro Agostinho, Alessio Vicinanza, Davide Gallotta, Michael Corsaro, Matteo Vicinanza, Andrea Niola Melone, Andrea Beato, Francesco Quaranta. All. Paolo De Rinaldis.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Donato Mauro di Salerno.

RETI: pt (4-1) 4’13 Faelli (C), 4’20 pp Beato (E), 5’58 Gallotta (E), 16’04 Agostinho (E), 21’43 Beato (E) st 9’35 Quaranta (E), 15’35 Gallotta (E), 17’10 Faelli (C), 17’37 Santoni (C), 17’55 Faelli (C), 22’28 Santoni (C)