Hockey, convocato Serse Cabella, per gli Europei in Portogallo

Redazione Grosseto: Un giocatore del Circolo Pattinatori Grosseto torna a vestire la maglia azzurra. Il Ct della nazionale under 23, Alessandro Bertolucci, ha convocato Serse Cabella, classe 2001, per gli Europei che si svolgeranno a Paredes, in Portogallo dal 3 all’8 aprile prossimi. Il portacolori dell’Edilfox parteciperà al raduno di preparazione in programma dal 29 marzo al 2 aprile a Recoaro Terme, poi volerà con la squadra in Portogallo. Logica la soddisfazione del presidente Stefano Osti e di tutto l’entourage grossetana per questa importante convocazione. Statistiche alla mano, Cabella è il diciassettesimo biancorosso che veste la maglia della nazionale. Prima di lui ci sono stati i tre campioni del mondo Enrico Mariotti, Massimo Mariotti, Franco Polverini, ma anche Emilio Artini, Raffaele Biancucci, Tommaso Bruni, Riccardo Bruzzi, Alberto Colombini, Giancarlo Fantozzi, Angelo Giomi, Stefano Giomi, Bruno Parisotto, Alessandro Ricci, Stefano Saccocci e Franco Scarpelli. Alessandro Bertolucci, che ha come vice allenatore Mirco De Gerone, ha convocato Tommaso Bernardelli (Hockey Sandrigo), Filippo Fongaro (Hrc Monza) portieri; Morgan Antonioni (Wasken Lodi), Andrea Borgo (Hc Forte Dei Marmi), Serse Cabella (Cp Grosseto), Matteo Galimberti (Hrc Monza), Gabriele Gavioli (Hrc Monza), Pietro Lazzarotto (Hockey Sandrigo), Luca Lombardi (Hc Forte Dei Marmi), Elia Petrocchi (Hockey Vercelli) esterni. Riserve: Matteo Cardella (Montecchio) e Giulio Piccoli Trissino. Seguici





