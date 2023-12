Sport Hockey: Consorzio Maremmano Cave Follonica in visita la Breganze obiettivo terzo posto 9 dicembre 2023

Follonica: Il Consorzio Maremmano Cave Follonica è atteso stasera alle ore 20.45 sulla pista del Breganze. Vista la classifica che vede la squadra veneta con soli 3 punti, 1 vittoria e 9 sconfitte, il confronto sulla carta dovrebbe essere impari ma nell’hockey si sa niente è scontato, quindi Pagnini e compagni dovranno gestire con attenzione e concentrazione l’incontro. Non sono pertanto ammessi passi falsi, i ragazzi guidati da Sergio Silva hanno l’obbligo di portare a casa i 3 punti che gli permetterebbero di mantenere il terzo posto in classifica in vista anche dell’incontro casalingo di Mercoledì 13 con il Vercelli. Seguici



