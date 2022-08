Hockey: Con passaggio di Biancucci a Correggio, si è chiuso il mercato

Grosseto: Con il passaggio di Lorenzo Biancucci al Correggio, si è ufficialmente chiuso il mercato del Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto. Biancucci ha deciso di lasciare la squadra biancorossa per motivi di lavoro e in sostanza l’unica novità nel roster 2022-2023 è quella del Gaston “Tonchi” De Oro, 35 anni, un attaccante argentino, naturalizzato italiano, che può mettere la sua esperienza al servizio di una formazione che lo scorso anno ha concluso al settimo posto, dopo aver partecipato ai quarti di finale di Coppa Italia, un piazzamento che ha spalancato per la prima volta le porte della Champions League.





«La squadra che abbiamo allestito – sottolinea il presidente Stefano Osti – è tecnicamente migliore di quella dello scorso anno, grazie all’innesto di De Oro, che ci può permettere di affrontare con la necessaria tranquillità i numerosi impegni, a cominciare dal primo turno di Champions League, già programmato dal 30 settembre al 2 ottobre». «Non sarà facile confermarsi – aggiunge Osti – ma la rosa migliore ci può quanto meno permetterci di consolidare il livello tecnico acquisito e credo che la partecipazione alla più importante competizione europea sia di stimolo per i nostri straordinari ragazzi».

La novità saliente in casa Cp Grosseto sarà ovviamente il cambio alla guida della squadra, con Michele Achilli che ha sostituto Federico Paghi, dopo essersi fatto le ossa (e aver fatto da chioccia) nelle Minors biancorosse. Il tecnico follonichese ha portato la seconda squadra dei Pattinatori dalla serie B alla serie A2 e lo scorso anno ha sfiorato l’accesso ai playoff dopo una stagione nella quale si è vista la crescita di un gruppo che rappresenta il futuro della società.

Nove confermati. Per la stagione che scatterà il 17 settembre con la prima giornata del campionato di serie A1, il Grosseto ha confermato ben nove giocatori su dieci: i portieri Giovanni Menichetti e Paride Sassetti; Alessandro Franchi, German Nacevich, Alex Terence Mount, Stefano Paghi, Mario Rodriguez e il capitano Pablo Nelson Saavedra. Già fissato l’inizio della preparazione per il 17 agosto. Per fine mese prima amichevole con il Forte dei Marmi.