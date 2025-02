Hockey. Castiglione vince 6-5 nel recupero della quarta giornata e si installa in vetta al campionato

Castiglione: Bella partita, il recupero infrasettimanale, della quarta giornata del campionato di serie B: al Casa Mora la Blue Factor, in rimonta, batte i Pumas Ancora Viareggio per 6-5. Dopo il successo di domenica nel derby contro il Grosseto, i biancocelesti di Federico Paghi si sono ripetuti contro una squadra forte come quella di Mirko Bertolucci. Un match davvero divertente, con tantissime occasioni, con il Castiglione bravo a non perdere la concentrazione ea recuperare.

I Pumas, che proprio al Casa Mora si erano fatti rimontare anche nel concentramento di Coppa Italia che ha portato i biancocelesti a giocare la finale a Trissino, in programma domenica 16 marzo alle 11 contro l’Amatori Vercelli, sono forse partiti meglio. In cattedra i due portieri, “Aldo” Donnini per i maremmani e Gabriel Del Torrione per i rossoneroarancio. La sfida si sblocca dopo 10’: assist di Pesavento sul secondo palo e Benvenuti, che ha giocato a Castiglione nelle giovanili, insacca il vantaggio ospite. Il Castiglione non riesce a sfondare, così i Pumas raddoppiano al 16’: sul blu a Santoni, Donnini para la punizione di Cardella, ma in power play i versiliesi vanno in rete con Pesavento con un tocco davanti alla porta. Il Castiglione accorcia però con Faelli, con un tiro da dietro la porta che sbatte sul portiere, 2-1. Nella ripresa è il Castiglione a partire deciso: tre minuti e arriva il pareggio. Nobili esce da dietro porta e vede dalla parte opposta l’inserimento di Santoni, che mette dentro a fil palo, 2-2. I Pumas tornano subito in vantaggio, grazie a Pesavento che chiude un triangolo perfetto sul secondo palo, 3-2. Il nuovo pari grazie all’assist di Faelli, e questa volta a beneficiarne è Montauti che a centro area fa secco Del Torrione, 3-3. Il Castiglione da questo momento sembra prendere in mano la partita e al 16’ ci pensa Faelli, in tap-in dopo un tiro respinto corto di Matteucci a mettere dentro il primo vantaggio locale, 4-3. I Pumas sono costretti a sbilanciarsi e su un velocissimo contropiede è Cornacchini a servire dalla parte opposta Santoni per il 5-3. A due minuti dalla sirena Nobili aggancia Pesavento e si prende il blu: il veterano Bertolucci realizza la punizione in avanzamento e tiro a fil di palo, 5-4. Nell’ultimo minuto i Pumas cercano disperatamente il pareggio e giocano con il quinto giocatore di movimento. Sul passaggio di Bertolucci, Olivieri centra il palo e nel ribaltamento di fronte Cornacchini serve a Santoni l’occasione per segnare un gol facile facile a porta vuota per il 6-4, e la sua tripletta. I Pumas non demordono e Pesavento, tripletta anche per lui, cannoneggia dalla distanza per il 6-5. Ma non c’è più tempo. Castiglione a punteggio pieno che sale in vetta alla classifica con 15 punti.

Serie B girone E: Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shariff); Roman Matteucci, Brando Santoni, Tommaso Bracali, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Gabriel Del Torrione, (Matteo Davanzo); Giovanni Pesavento, Giuseppe Olivieri, Filippo Cardelli, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Domenico Cupido, Elia Cardella, Mirko Bertolucci. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-2) 9’55 Benvenuti (V), 16’24 Pesavento (V), 18’21 Faelli (C); st 3’02 Santoni (C), 5’57 Pesavento (V), 9’59 Montauti (C), 15’52 Faelli (C), 18’17 Santoni (C), 22’57 Bertolucci pp (V), 24’28 Santoni (C), 24’52 Pesavento (V).