Hockey: Castiglione ancora a secco di punti, va a giocare al pala Lido contro il forte Valdagno

Castiglione della Pescaia: Serve di più alla Blue Factor per sbloccarsi, e la trasferta infrasettimanale al pala Lido contro il Valdagno (alle 20.45 arbitri Filippo Fronte di Novara e Cristiano Parolin di Vicenza), sulla carta è ancora una sfida di quelle toste. La sconfitta nel derby contro il Grosseto non è stata presa bene dal tecnico dell’Hc Massimo Bracali, che ha tenuto a rapporto la squadra.

«Ai ragazzi ho detto che sono deluso dalla prestazione fatta contro il Grosseto – ha detto Bracali – una fase difensiva che non mi è piaciuta. Sembrava di vedere i babbi (il Grosseto) contro i bimbi (il Castiglione). Stiamo pagando lo scotto della categoria. Dobbiamo migliorare negli episodi, dobbiamo avere un atteggiamento diverso. Il Valdagno è una squadra costruita per fare un campionato di vertice, mi aspetto una reazione dai miei e fare una bella partita».

Nel Castiglione ancora in dubbio la presenza di Mattia Maldini alle prese con una distorsione alla caviglia. Le ultime sfide in A1 fra Valdagno e Castiglione risalgono al 2008-09: 5-5 all’andata al pala Lido (gol castiglionesi di Martelli, Saez e tripletta di Salvadori) e vittoria veneta al ritorno per 5-1 (rete della bandiera di Taylor), giocata a Follonica. Domenica al Casa Mora, alle 18, arriva l’Azzurra Novara.