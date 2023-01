Hockey. Carrefour Alice Grosseto-Blue Factor Castiglione 5-8

Grosseto: Non basta una buona prestazione al Carrefour Alice Grosseto, di fronte al pubblico amico della pista Mario Parri, per fermare la Blue Factor Castiglione nella gara d’esordio del campionato di serie A2. I biancocelesti di Enrico Mariotti, trascinati da un Emanuele Perfetti in giornata di grazia, autore di cinque reti, hanno condotto il match dall’inizio alla fine ma i ragazzi di Fabio Bellan si sono arresi solo a dieci minuti dalla fine. Colpiti due volte da Perfetti in nemmeno cinque minuti, i grossetani si rifatti sotto con Alessandro Bardini, autore di una splendida partita, che ha segnato prima l’1-2 e successivamente il 2-3 a inizio ripresa. Bruzzi, su rigore, ha risposto a Santoni, mentre il giovanissimo Tommaso Giusti (terzo centro stagionale) ha siglato il 4-5. Una doppietta del solito Perfetti ha vanificato il secondo gol di giornata, su un tiro diretto di Riccardo Bruzzi. Di Matteo Mantovani l’ultimo sigillo.

Nonostante la sconfitta, il Grosseto ha disputato una buona partita, tenendo bene testa ai velocissimi giocatori del Castiglione (che ha presentato ben quattro ex Cp). Tenuti a galla dalle parate di Alessandro Del Viva, i biancorossi hanno avuto in Bruzzi, Filippeschi e Bardini gli elementi migliori del Carrefour Alice.

Carrefour Alice Grosseto-Blue Factor Castiglione 5-8

CARREFOUR ALICE: Alessandro Del Viva, Bruni; Filippeschi, Bruzzi, Lorenzo Perfetti, Giusti, Bardini, Casini, Ciupi, Montomoli. All. Fabio Bellan.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Donnini, Santoni, Luca Mantovani, F. Del Viva, Cardi, Emanuele Perfetti, Matteo Mantovani, Pomella. All. Enrico Mariotti.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t 1’42 E. Perfetti, 4’57 Perfetti, 14’51 Bardini, 19’56 E.Perfetti; nel s.t. 2’10 Bardini, 4’14 Santoni, 6’33 Bruzzi (rig.), 13’58 Cardi, 15’31 Giusti, 15’58 E.Perfetti, 19’36 E. Perfetti, 21’51 Bruzzi (p.p.), 24’06 Matteo Mantovani.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Bardini.