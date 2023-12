Hockey: Big match e derby per il Follonica Hockey

Follonica: Tutte in pista le squadre del Follonica Hockey nel prossimo weekend, si comincia stasera venerdì 15 dicembre ore 21.00 con il Leccio Moro U19 che affronterà la compagine del Forte dei Marmi, visti i blasoni delle due società, l'incontro è sempre ricco di aspettative.

I ragazzi guidati da Franco Polverini conducono solitari la classifica del campionato U19 con 7 vittorie su 7 partite giocate con soli 12 goal subiti. Domani sabato 16 dicembre sarà la volta dell'Iren Follonica di A2 che affronterà, nel primo derby del weekend, l'HC Castiglione, all'andata gli azzurri erano stati sconfitti per 3 a 1 ma da quel 28 ottobre molto è cambiato per la squadra del Golfo. Domenica le trasferte caratterizzeranno gli incontri del Leccio Moro U17 ed dello Studio Alfa U11 impegnate, la prima contro Viareggio alle ore 10.30 al Palabarsacchi, con l'obiettivo di dimenticare, magari con una vittoria, la brutta sconfitta rimediata domenica scorsa contro l'HC Castiglione e la seconda a Siena dove cercherà di portare a casa la terza vittoria consecutiva. Match clou del turno di campionato U13 il posticipo di lunedì alle ore 20.00 con il derby tra BluOptik Follonica e HC Castiglione, le due squadre, entrambe a punteggio pieno si contenderanno la vetta solitaria della classifica, per i ragazzi di Alberto Aloisi sarà l'occasione giusta per capire a che punto è la crescita degli azzurrini sotto la sua guida.