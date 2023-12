Hockey: Arriva la prima sconfitta per il BluOptik Follonica U13

Grosseto: Nel posticipo di lunedì 18 dicembre al PalaArmeni è arrivata la prima sconfitta per la formazione del BluOptik Follonica U13 per 4 a 2. A riuscire nell'impresa il BlueFactor Castiglione che ha approfittato di una serata no dei ragazzi guidati da Alberto Aloisi che, sicuramente anche per merito degli avversari, non sono riusciti ad esprimere quello che il loro vero valore. Questi ragazzini venivano da una serie positiva in regular season che era iniziata nella stagione di U11 2021/22 in cui vinsero il Campionato Italiano e che era continuata nella stagione 2022/23 in cui hanno vinto ancora il massimo trofeo stavolta in U13, perciò grande merito ai coetanei del Castiglione. Prossimo appuntamento, dopo la pausa natalizia, il 07 gennaio ore 16.15 al PalaArmeni, squadra ospite il Camiore.

Con il posticipo di ieri sera il Follonica Hockey conclude un week end agonistico iniziato venerdì con il Leccio Moro U19 che contro il Forte dei Marmi ha dimostrato ancora di essere la squadra da battere. E' Mattia Polverini ha portare in vantaggio la squadra del Golfo dopo soli 5 minuti dal fischio di inizio, il raddoppio arriva dopo altri 10 minuti ma stavolta è Francesco Margheriti ad andare in rete, lo stesso Margheriti, nel secondo tempo, porta a 3 il numero dei goal per gli azzurri. A 5 minuti dalla fine della partita arriva il goal bandiera per il Forte dei Marmi firmato Francesco Bertonelli.

Sabato 16 dicembre alle ore16 altro derby con il Blue Factor Castiglione, stavolta però la categoria è l'A2. Dopo un primo tempo sotto tono per i ragazzi di Franco Polverini in cui subiscono il goal di Luigi Brunelli, nel secondo tempo Mariotti e compagni rovano in tutti i modi ad andare in rete ma sia Saitta che la mancata precisione impediscono il pareggio ma da un errore di rimessa riparte il contropiede del Blue Factor Castiglione con Guarguagli che insacca alla spalle di Grossi per il definitivo 2 a 0.

Altra sconfitta per il Leccio Moro U17 sulla pista del PalaBarsacchi di Viareggio, nonostante la tripletta di Talarico ed il goal di Silva il CGC Viareggio passa con Fiacchini per ben 6 volte Cozzani per il definitivo 7 a 1. Continua invece la serie positiva per lo Studio Alfa Amministrazione Condomini U11, vittoria roboante a Siena per 13 a 1 domenica 17 dicembre. Il Follonica con questa vittoria si posiziona alla quarta posizione dietro in ordine Sarzana Camiore e Grosseto.