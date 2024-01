Hockey: al Casa Mora la Blue Factor ha bisogno di punti per muovere la classifica

Castiglione della Pescaia: Nella terza giornata del campionato di serie A2, la Blue Factor di Alessandro Brizzi ospita al Casa Mora, sabato alle 19 arbitro Matteo Fermi di Piacenza, vuole incominciare a muovere la classifica, ospitando lo Startit Prato di Enrico Bernardini. L’avvio di stagione non è stato facile per i biancocelesti: sconfitta interna contro i Pumas Viareggio e domenica scorsa nel derby a Follonica. In squadra rientra capitan Luigi Brunelli che ha scontato il turno di squalifica. Il Prato invece ha iniziato bene la stagione: pareggio a Forte dei Marmi e vittoria contro il Matera, una delle candidate a recitare un ruolo da protagonista. Il derby toscano è dunque un banco di prova importante, contro una squadra in netta crescita come quella laniera e il Castiglione alla ricerca di soluzioni soprattutto in attacco.

La serie B recupererà la sfida della seconda giornata mercoledì a Forte dei Marmi. L’under 17 ha giocato in anticipo la 10 giornata, sconfitta interna contro il Versilia HockeyForte per 7-2. L’under 15 ospita, sabato alle 16 al Casa Mora, arbitro Daniele Moretti di Follonica, il Cgc Viareggio. Trasferta per l’under 13: domenica alle 12, arbitro Franco Ferrari di Viareggio, match a Viareggio contro l’Spv.