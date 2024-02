Hockey: Al Casa Mora arriva una squadra che aspira all’alta classifica

In pista tutte le squadre nel fine settimana

Castiglione della Pescaia: Impegno difficile per la Blue Factor nella quinta giornata del campionato di serie A2: al Casa Mora alle 19, arbitro Mario Trevisan di Viareggio, arriva una delle corazzate della stagione la Decom Roller Matera.

Una sfida anche questa andata in onda in Coppa Italia e che ha visto i lucani vincere in Maremma per 5-4 e il Castiglione nella città dei Sassi per 7-2. Sulla carta dunque un match che sembra equilibrato, ma che almeno nelle aspettative dichiarate della vigilia vede la formazione di Valerio Antezza puntare al vertice. Nell’ultimo turno il Roller Matera ha riposato, recupererà la sfida contro il Sarzana a fine marzo, mentre il Castiglione di Alessandro Brizzi ha vinto a Forte dei Marmi mettendo in mostra un’ottima tenuta atletica. «Veniamo da due vittorie e dobbiamo continuare a giocare con intensità» – ha detto Brizzi, nel presentare la gara contro il Matera. Nel Castiglione ci dovrebbe essere il recupero di Filippo Montauti che ha smaltito il problema alla gamba.





La squadra di serie B, dopo il turno di riposo, gioca domenica al Casa Mora, alle 18 arbitro Luca Lossi di Viareggio, contro il Super Glanz Prato. Anche l’under17, ferma nello scorso fine settimana, è impegnata domenica alle 10 a Follonica nel derby. L’under15 invece è di scena sabato, alle 16 al Casa Mora, contro il Grosseto. Impegno casalingo anche per l’under13: al Casa Mora alle 16 la sfida è contro il Sarzana B.