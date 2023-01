Hockey A2, sabato al Casa Mora la Blue Factor aspetta la Rotellistica Camaiore

In pista questo venerdì l’under13 e l’under19. Sabato gioca l’under15 e domenica ancora l’under13. Rinvio per la serie B

Castiglione della Pescaia: In serie A2 quarto turno di campionato e la Blue Factor di Alberto Aloisi torna a giocare al Casa Mora: alle 19 (arbitro Francesco Depalma di Giovinazzo) i biancocelesti aspettano la Rotellistica Camaiore di coach Maurizio Crudeli, indicata alla vigilia di stagione come una pretendente alla promozione. Nel Castiglione dovrebbe tornare a disposizione Federico Buralli, fermato nello scorso turno da un problema fisico e anche se non al meglio della condizione sarà comunque della partita. Fiducioso il tecnico Aloisi: «A Giovinazzo, seppur nella sconfitta, i ragazzi mi sono piaciuti molto. Ho visto il giusto spirito di squadra e la voglia di migliorare. Questi sono i nostri obbiettivi che vogliamo portare avanti. Il Camaiore è un’altra bella squadra e mi aspetto una gara intensa».

Questo venerdì due gare. Alle 18 al Casa Mora (arbitro Pier Paolo Montomoli di Grosseto) l’under13 Skipper Beach recupera la nona giornata di campionato contro il Forte dei Marmi. Alle 21 l’under19 è di scena a Sarzana alla pista Vecchio mercato (arbitro Matteo Righetti di Sarzana) per la decima giornata di campionato. Sabato alle 16 in pista anche l’under15: al Casa Mora (arbitro Pier Paolo Montomoli di Grosseto) la sfida è contro il Sarzana. Domenica di nuovo in pista l’under13: trasferta a Sarzana alle 15.