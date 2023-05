Hockey A2, la Blue Factor vince il derby a Follonica

Al Capannino il Castiglione supera l’Acea per 4-2. Tripletta di Buralli e gol di Brunelli.



Follonica: La Blue Factor vince anche il derby di ritorno: al Capannino, con Enrico Mariotti in panchina, la tripletta di Buralli (41 gol in stagione) e il gol di Luigi Brunelli servono per battere 4-2 l’Acea Follonica. Un match combattuto, che ha visto fra gli azzurri del golfo il ritorno dell’ex Alberto Cabiddu, dopo il grave infortunio patito alla gamba. Il Castiglione inizia bene, con Maggi che si erge subito a protagonista. Anche Saitta dall’altra parte disinnesca qualche tentativo dei giovani azzurri.

Buralli dopo 8’ apre le danze: penetrazione da destra e alza e schiaccia nell’angolino opposto che non lascia scampo a Maggi. Il Follonica sbanda e dopo pochi secondi sempre Buralli raddoppia: il numero cinque recupera la pallina nella sua area e spara un missile, da distanza siderale, praticamente attraversa tutta la pista, che sorprende la difesa follonichese, 2-0. La partita rimane sempre viva con molti tentativi da ambo le parti e nel finale di tempo i biancocelesti calano il tris. Buralli viene agganciato in area da Mariotti che si becca il blu. Dal dischetto maggi stoppa lo stesso Buralli, ma nulla può dopo pochi secondi in power play, con il bomber del Castiglione che da pochi passi infila la sua tripletta. Ad inizio ripresa il Follonica parte meglio. Cabiddu scende a sinistra e pesca in area dalla parte opposta Polverini, che al volo mette dentro il 3-1. Il Follonica insiste: Fabbri da destra tira, in area Faelli si fa trovare pronto alla deviazione volante, spalle alla porta, e insacca il 3-2. A chiudere in conti ci pensa Gigi Brunelli: esce da dietro porta e dal vertice sinistro dell’area s’inventa un alza e schiaccia che va a morire all’incrocio alla sinistra di Maggi per il 4-2. Nel resto della gara il Castiglione controlla non rischiando più nulla.

Girone B ACEA FOLLONICA-BLUE FACTOR CASTIGLIONE

ACEA FOLLONICA: Ernesto Maggi, (Federico Bussotti); Lorenzo Masini, Filippo Galgani, Jacopo Mariotti, Mattia Giabbani, Mattia Polverini, Matteo Faelli, Alberto Cabiddu, Francesco Margeriti. All. (Franco Polverini).

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Enrico Mariotti.

ARBITRO: Carlo Iuorio di Salerno.

RETI: pt (0-3) 8’16 e 8’50 Buralli (C), 22’58 Buralli (C); st 6’57 Polverini (F), 12’22 Faelli (F), 15’16 Brunelli (C).