Hockey A2, la Blue Factor si abbatte sul Matera

Nel posticipo domenicale il Castiglione non fa sconti alla Decom: finisce 8-3. Cinquina di Buralli capocannoniere con 35 gol



Castiglione della Pescaia: La trasferta domenicale a Matera per la Blue Factor, contro la Decom, è finita con un bel sorriso per il quintetto castiglionese: i biancocelesti alla fine hanno vinto per 8-3, una sfida comunque combattuta. Il Matera di Valerio Antezza ha venduto cara la pelle, forse anche troppo, cercando di intimidire i giovani del Castiglione; ma la coppia Gigi Brunelli e Federico Buralli hanno saputo ben gestire la gara e la panchina. Una vittoria quella di Saitta e soci che riporta la squadra del presidente Marcello Pericoli al secondo posto solitario in classifica nel girone B. Dopo 4’ Piozzini abbatte Brunelli: dal tiro libero Buralli fa secco El Haouzi dopo la corta respinta. Poi il blu è anche per El Haouzi, che aggancia sempre Brunelli dietro porta. Lanza stoppa lo stesso Brunelli sulla punizione, ma in power play il portiere lucano può fare poco sull’incursione centrale del capitano biancoceleste, 2-0. Bigatti poco dopo sfrutta l’assist di Antezza e sul secondo palo supera Saitta. E’ la vera unica reazione dei padroni di casa nella prima frazione. Bigatti poi abbatte Buralli e sulla nuova punizione lo stesso Buralli cannoneggia e batte Lanza per il 3-1. Ottanta secondi e ancora Buralli scende da sinistra e infila l’angolino opposto con un preciso diagonale, 4-1. Santoni spinge Antezza e si becca il blu: Saitta è super sul tiro libero dello stesso Antezza. Il tempo si chiude con la botta al volo di Montauti da fuori per il 5-1 maremmano. Ad inizio ripresa Antezza si gira al limite dell’area e infila sotto la traversa, 5-2. Il Matera cerca di recuperare, anche con qualche intervento di troppo. Bigatti fa un brutto fallo su Buralli in ripartenza vicino alla sponda, e il giocatore materano si fa anche male. Buralli su punizione è fermato da El Haouzi. Poi Antezza per fermare un passaggio di Brunelli, si “sdraia” in area e provoca il rigore. El Haouzi si supera e respinge i quattro tiri consecutivi di Brunelli. Piozzini si becca un altro blu: Buralli s’incarica di battere il tiro libero e cambia strategia avanzando e infilando l’angolo basso, 6-2. Tre minuti e alla beneficiata partecipa anche Perfetti: botta da sinistra e la pallina s’arrampica e scavalca El Haouzi per il 7-2. Il “Bura” spreca la punizione del decimo fallo materano. C’è tempo per il fallo su Perfetti che provoca il rigore: Buralli prende il palo. Ma nulla può El Haouzi sulla botta centrale di Buralli, quinto gol di serata, 35esimo in campionato, per l’8-2 del Castiglione. Negli ultimi cinque minuti c’è spazio in porta anche per Donnini, che si esibisce in un paio di belle parate. Onori è steso da Gadaleta con Buralli spreca che un altro rigore. A un minuto dalla fine Antezza in contropiede solitario fissa il punteggio sul definitivo 8-3.





DECOM ROOLLER MATERA-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3-8

DECOM ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, (Adriano Lanza); Alessandro Spurio, Conradio Piozzini Pereyra, Simone Rondinone, Pamela Lapolla, Giovanni Antezza, Simone Bigatti, Michele Ferrara, Daniele Gadaleta. All. Valerio Antezza.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessando Donnini); Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti.

ARBITRO: Vincenzo Marinelli di Matera.

RETI: pt (1-5) 4’48 pp Buralli (C), 7’14 pp Brunelli (C), 10’46 Bigatti (M), 12’10 pp e 13’32 Buralli (C), 21’07 Montauti (C); st 2’39 Antezza (M), 13’56 pp Buralli (C), 17’00 Perfetti (C), 19’43 Buralli (C), 23’51 Antezza (M).