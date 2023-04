Hockey: A2, la Blue Factor batte i Pumas Ancora Viareggio

Al Casa Mora bella partita con il Castiglione che mette sotto i giovani di Bertolucci per 4-1. Tripletta di Buralli (38 gol in campionato) e rete di Brunelli



Castiglione della Pescaia: Bella vittoria al termine di una partita combattuta per la Blue Factor, con Enrico Mariotti in panchina: al Casa Mora nella 15° giornata del campionato il Castiglione ha battuto per 4-1 un mai dopo Farmaè Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci. Con il campionato ormai saldamente in mano all’Afp Giovinazzo, le ultime gare della stagione servono solo per l’onore e le statistiche anche se proprio i biancocelesti volevano riscattare la gara d’andata finita in pari con i rossoverdi viareggini capaci di rimontare due gol nel finale.

Portieri sugli scudi e proprio Saitta si erge a gran protagonista a 8’ dalla fine del tempo. Perfetti si becca il blù per una reazione ad una trattenuta. Saitta ferma Rugani e poi continua stoppando tutte le conclusioni dei viareggini nel power play. Il blù a Pesavento che aggancia Buralli, porta il bomber dei biancocelesti a battere il tiro libero: Mechini nulla può sulla bomba che vale il vantaggio maremmano. Il raddoppio castiglionese a fil di sirena: capitan Brunelli intercetta una ripartenza a centropista e serve un assist al bacio per Buralli che salta l’avversario e infila ancora Mechini a un secondo dalla fine del tempo. Nella ripresa i rossoverdi partono meglio e dopo un paio di minuti accorciano le distanze. Pesavento recupera alla sponda e riesce a servire Rugani che si ritrova solo davanti a Saitta e lo infila per il 2-1. La partita continua con tanti capovolgimenti di fronte e le parate di entrambi i portieri. Nel finale il Castiglione allunga. Brunelli recupera e lancia in contropiede Buralli: Mechini para il tiro ma la pallina carambola su Cardella e s’insacca per il 3-1. Poi ci pensa Brunelli con una discesa imprendibile sulla destra a infilare il definito 4-1. Blue Factor che rimane solitaria al secondo posto in classifica a tre giornate dalla fine: domenica 7 derby a Follonica, poi ancora derby al Casa Mora sabato 13 contro il Grosseto per chiudere il 20 maggio con la trasferta a Salerno.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-FARMAE’ PUMAS ANCORA VIAREGGIO 4-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Federico Buralli, Samuel Cardi, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Luca Manotvani, Emanuele Perfetti. All. Enrico Mariotti.

FARMAE’ PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Thomas Mechini, (Gabriel Del Torrione); Michele Pesavento, Niccolò Bottarelli, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Jonas Cinquini, Francesco Rugani, Nicholas Pezzini, Elia Cardella. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (2-0) 22’14 pp e 24’59 Buralli (C); 2’11 Rugani (V), 17’41 Buralli (C), 20’24 Brunelli (C).

