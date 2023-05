Hockey A2: L'Hobbystore chiude il campionato di A2 con una sconfitta

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Hobbystore chiude il campionato di serie A2 con una sconfitta contro il Pumas Viareggio (7-2 il finale), al termine di un incontro che ha mostrato i soliti limiti della formazione di Fabio Bellan. La partita dei biancorossi è stata condizionata da un uno-due versiliese nel giro di 44 secondi al 13’. Serse Cabella ha fallito il rigore che avrebbe riportato in partita il Cp. Gli ospiti hanno poi chiuso il primo tempo sul 4-0. Nella ripresa Riccardo Salvadori (miglior realizzatore stagionale con 18 reti) ha accorciato con un tiro diretto, ma Matteo Marchetti (il match winner con 4 reti) ha riaperto immediatamente il confronto. Di Nerozzi (11 reti in campionato) il secondo centro grossetano del match, chiuso con le ultime due reti viareggine.



L’Hobbystore, che si era presentato all’ultima di campionato già matematicamente retrocesso in serie B, ha così archiviato con l’undicesima sconfitta una stagione amara, che per vari motivi non è andata nel verso sperato.

La classifica finale del girone B: Indeco Giovinazzo 48; Blue Factor Castiglione 40; Farmaè Pumas Viareggio 37; Sgs Forte dei Marmi 23; Rotellistica Camaiore, Decom Matera 22; Gamma Sarzana 21; Campolongo Salerno 19; Acea Follonica 13; Hobbystore Grosseto 9 (1 vittoria, 6 pareggi, 11 sconfitte).

Hobbystore Grosseto-Farmaè Pumas Viareggio 2-7

HOBBYSTORE CP: Bruni, Spinetti; Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Cabella, Giusti, Bianchi. All. Fabio Bellan.

PUMAS VIAREGGIO: Mechini, Dal Torrione; Pesavento, Bottarelli, Cardelli, Marchetti, Rugani, Pezzini, Cardella, Carrieri. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Donato Mauro.

RETI: nel p.t. 12’14 Marchetti (rig.), 12’58 Marchetti, 20’37 Pesavento, 21’51 Carrieri; nel s.t. 4’52 Salvadori, 9’08 Marchetti, 15’13 Nerozzi, 17’52 Marchetti, 24’37 Pesavento.

NOTE: cartellino rosso a Pezzini e Borracelli all’11’ del s.t.; espulsione temporanea Rugani.