Hockey A2, il Castiglione vince a Prato

Castiglione della Pescaia: Vendetta della Blue Factor. Nella penultima giornata della Coppa Italia, in formazione rimaneggiata vince 3-2 al Maliseti contro il Rizzo Costruzioni Prato. Senza Mattia Piro squalificato, Diego Guarguaglini influenzato e Alessandro Saitta, i biancocelesti hanno dato tutto, venendo a capo di un match divertente e combattuto. Il Prato, che solo l’altra settimana aveva vinto al Casa Mora per 4-3, inizia meglio e cerca di fare la partita. Il Castiglione si scioglie e spreca con Brunelli un rigore. Ci pensa Santoni, in mischia, a mettere dentro l’1-0 maremmano. Nell’ultima azione del primo tempo, la conclusione di Baldesi, filtra fa una selva di gambe, e s’insacca per l’1-1. Ad inizio ripresa rigore per i lanieri: Saitta sventa, ma u minuti dopo è Barbani ha trovare la via della rete per il 2-1. Montauti non ci sta e pareggia nel giro di due minuti, infilando al volo un ottimo contropiede. Il nuovo vantaggio castiglionese a 8’ dalla sirena: la botta dalla distanza è larga, con la balaustra che rispedisce la pallina nella zona di Montauti che al volo non si lascia scappare l’occasione e mette alle spalle di Alessandro Vespi il 3-2. Sul blu a Poli, Onori su punizione non riesce a superare il portiere, e nemmeno Montauti sfrutta il tiro libero del decimo fallo laniero. Il Castiglione resiste e porta a casa la vittoria.



Startit Rizzo Costruzioni Prato-Blue Factor Castiglione 2-3

STARTIT RIZZO COSTRUZIONI PRATO: Francesco Vespi, (Francesco Vespi); Lorenzo capuano, Oscar Barbani, maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Lorenzo Mugnai, Andrea Santoro, Alberto Capuano, Andrea Poli. All. Enrico Bernardini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael saitta, (Alessandro Donnini); Samuel Cardi, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Luca Manotvani. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Michele Mele di Giovinazzo.

RETI: pt (1-1) 19’23 Santoni (C), 24’57 Baldesi (P); st 7’59 barbani (P), 9’02 Montauti (C), 16’19 Mantovani (C).