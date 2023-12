Hockey: A2, il Castiglione gioca a Prato

Impegni domenicali per le squadre della Blue Factor: la formazione di Brizzi gioca alle 18 al pala Rogai; l’u17 è impegnata al Casa Mora nel derby contro il Follonica



Castiglione della Pescaia: Impegni domenicali per le squadre della Blue Factor: nella Coppa Italia di serie A2 il Castiglione di coach Alessandro Brizzi va a rendere visita al Rizzo Costruzioni Prato, nel recupero della quinta giornata. Una sfida che varrà solo per le statistiche considerando che il girone è stato vinto dal Roller Matera. La scorsa settimana proprio il Prato di Enrico Bernardini ha sbancato il Casa Mora per 4-3 e avrà il doppio impegno, dopo aver giocato proprio contro il Roller Matera. Nei biancocelesti sarà assente Mattia Piro: la Caf ha respinto il ricorso contro le tre giornate di squalifica. Unica formazione impegnata delle giovanili è l’under17 che gioca domenica mattina alle 11 al Casa Mora ospita il Follonica nel derby, nel recupero della 5° giornata.

Intanto le finali di Coppa Italia di serie B si terranno a Mirandola la prossima domenica 17 dicembre, e il Castiglione giocherà la prima partita di semifinale per il gruppo B, contro la vincente del girone H. L’altra partita è fra Pico Mirandola e Spv Viareggio. Le vincenti giocheranno la finale che si qualificherà con la vincente del girone A per le finali di Coppa Italia del prossimo 23-24 marzo probabilmente a Forte dei Marmi.