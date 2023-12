Hockey: A2 Coppa Italia, ultima fatica per il Castiglione con il derby a Follonica

Castiglione della Pescaia: I biancocelesti giocano in anticipo, sabato, alle 16 al Capannino. Domenica concentramento per la serie B a Mirandola per agguantare la finale. L’under17 ha posticipato a martedì la gara contro l’Spv. L’under 15 sabato contro il Camaiore. L’under 13 lunedì contro il Follonica

Ultimo impegno in Coppa Italia di serie A2 per la Blue Factor: il Castiglione di Alessandro Brizzi gioca questo sabato, alle 16 al Capannino arbitro Roberto Toti di Giovinazzo, contro l’Iren Follonica di Franco Polverini, per un derby sempre molto sentito. Il gruppo D è stato vinto dal Roller Matera e la sfida è dunque solo per l’onore. Nei biancocelesti castiglionesi sicuro assente Mattia Piro, al suo ultimo turno delle tre giornate di squalifica. All’andata al Casa Mora vittoria della Blue Factor per 3-1 (doppietta di Piro, e gol di capitan Brunelli; pari dell’1-1 di Margheriti).

La squadra di serie B, con Massimo Bracali e Federico Paghi viaggia domenica alla volta di Mirandola (Modena), sede del concentramento per decretare le due finaliste che poi si contenderanno la coccarda tricolore a marzo. Due i gruppi. In quello A le semifinali sono fra Amatori Vercelli-Agrate Brianza e Trissino A-Roller Bassano; nel gruppo B Pico Mirandola-Spv Viareggio e Hc Castiglione-Molfetta (alle 10). Le vincenti dei due gruppi si sfideranno poi nel pomeriggio fra di loro, e la vincente andrà alla finalissima che molto probabilmente si giocherà a Forte dei Marmi.

L’under 17 ha rinviato la partita dell’ottavo turno a martedì 19 dicembre: al Casa Mora arriverà l’Spv “A” alle 19. L’under 15, al Casa Mora, questo sabato incontra la Rotellistica Camaiore alle 14,30. In pista lunedì 18 l’under 13: supersfida contro l’Optik Follonica, fra le due capolista, al Capannino alle 20.