Hockey A2, c’è il derby per la Blue Factor: al Casa Mora arriva il Follonica

Nella terza giornata della Coppa Italia la sfida vale la vetta del girone. Squalificati Brunelli e il tecnico Aloisi. La serie B sfida il Prato, l’under19 riposa, l’under15 in casa dell’Ash Spv Viareggio e l’under13 a Forte dei Marmi



Castiglione della Pescaia: Tutte in pista le squadre dell’Hc Castiglione nel fine settimana. Per la Coppa Italia di serie A2 la Blue Factor di Alberto Aloisi, che deve scontare un turno di squalifica così come il capitano Luigi Brunelli per il rosso rimediato nel derby a Grosseto (molte le polemiche per il fattaccio del rientro in pista anticipato dopo un blù antecedente) ospita l’Acea Follonica. Fischio d’inizio alle 19, arbitro Carlo Iuorio di Salerno. La partita è decisiva per le sorti del gironcino, visto che solo la prima in classifica andrà poi al prossimo turno. Un match comunque fra le tante nuove speranze dell’hockey maremmano: sia nel Castiglione, convocato Matteo Mantovani, l’età media è di diciotto anni; addirittura più bassa quella del Follonica di Franco Polverini, con gli innesti dei due “fuori quota” Oscar Bonarelli e Alberto Cabiddu, un ex, precettati dalla serie A1 che è ferma per il campionato del Mondo in Argentina. Torna a giocare anche la serie B: la Blue Factor ospita al Casa Mora, ore 18 arbitro Luca Molli di Viareggio, la Tipografia Senesi Prato, e anche questa è una gara che potrebbe decidere le sorti del girone. Ferma l’under 19, turno di pausa, e che poi sarà costretta ad un nuovo stop per il rinvio della terza giornata. In pista invece l’under15 di Luigi Brunelli per la terza giornata: trasferta, sabato alle 17,30, a Viareggio sponda Ash Spv (arbitro Massimo Nucifero di Viareggio). La Skipper Castiglione di Alessandro Brizzi nell’under13 gioca a Forte dei Marmi, ore 11 arbitro Luca Lossi di Viareggio.