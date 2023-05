Hockey A2, al Casa Mora la Blue Factor aspetta il Grosseto

Stasera, sempre al Casa Mora in pista l’under19 contro l’Ash Spv Viareggio, domenica la Coppa Fisr under13. La serie B domenica a Viareggio contro il Cgc



Castiglione della Pescaia: Nella penultima giornata del campionato, il Castiglione chiude al Casa Mora gli impegni casalinghi (ore 19, arbitro Matteo Galoppi di Follonica) nel derby contro l’HobbyStore Grosseto. Una sfida che potrebbe sancire i verdetti definitivi: al Giovinazzo infatti basta un puto per vare la certezza di salire in serie A1, mentre proprio i biancorossi devono vincere per mantenere aperte le possibilità di salvezza, anche se non dipende sono da loro. «Vogliamo chiudere nel migliore dei modi il nostro campionato – ha detto nel presentare il derby il presidente dell’Hc castiglione Marcello Pericoli – Abbiamo rispettato i nostri intenti, onorando la stagione. Ci stiamo già preparando per allestire la squadra per il il prossimo anno, partendo dalla conferma di tutti i nostri ragazzi».

Stasera in pista al Casa Mora (ore 20, arbitro Daniele Moretti di Follonica) l’under19 per l’ultima partita della Final Three contro l’Ash Spv Viareggio. Domenica al Casa Mora si gioca la Coppa Fisr under13. In programma tre partite: alle 10 TuttoDaviddi Cp Grosseto-Mt Service Forte dei Marmi, alle 11.30 TuttoDaviddi Cp Grosseto-Skipper Beach Castiglione, alle 13 Skipper Beach Castiglione-Mt Service Forte dei Marmi. La serie B gioca invece la penultima giornata al pala Barsacchi di Viareggio (alle 19.30 arbitro Luca Lossi di Forte dei Marmi) contro il Cgc.