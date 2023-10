Hockey A1: Si tinge di biancorosso il derby della Maremma tra Grosseto e Follonica

Grosseto: Si tinge nuovamente di biancorosso il derby della Maremma alla pista Mario Parri di via Mercurio. L’Edilfox supera i cugini del Follonica (3-2) al termine di un match vietato ai deboli di cuore, vinto grazie a due eurogol delle bandiere Rodriguez e Saavedra e all’intuizione del tedesco Thiel che sta entrando sempre di più nei meccanismi della squadra di Michele Achilli. Follonica, che non ha più vinto sul campo di Grosseto, s’è dimostrato un quintetto di grande spessore, costretto alla difensiva i padroni di casa, ha provato a recuperare con due tiri da lontano di Montigel e Buralli, ma alla fine non è riuscito ad avere la meglio di un superlativo Català e della sua retroguardia che ha fortemente voluto questo successo, dopo due ko esterni.







L’inizio dell’atteso duello, che permette al Grosseto di scavalcare gli azzurri in classifica, è all’insegna dello studio con i tiri di Marco Pagnini in casa Follonica, di Rodriguez e De Oro per l’Edilfox, con i due portieri che non si fanno sorprendere.

La gara s’infiamma al 7’ sulla grande intuizione del tedesco che, dalla destra, mette sulla stecca di Rodriguez che batte Barozzi con una deviazione volante. Al 10’ Thiel chiama al lavoro Barozzi con un tiro di poco fuori area, mentre il tiro di Francesco Banini esce di poco a lato. All’11’ arriva il raddoppio di Thiel, che anticipa l’arrivo di Barozzi e Federico Pagnini e mette in rete prima di cadere a terra. Follonica aumenta la pressione, ma Català e la difesa respingono le offensive azzurre.

Al 17’ succede di tutto: Saavedra prima perde l’attimo, poi viene fermato da Barozzi, mentre Catala s’opppone alla bella azione personale di Marco Pagnini. Al 22’, dopo alcune buone occasioni ospiti, il Grosseto va vicino al terzo gol con Alessandro Franchi sul passaggio del vivace Thiel. A un minuto e mezzo dalla fine il Follonica accorcia con un gran tiro al sette di Montigel da fuori, su una pallina uscita da una mischia in area.

La ripresa si apre con due conclusioni di Marco Pagnini, fermate da Català. Al 5’, dopo il 10° fallo biancorosso di De Oro su Marco Pagnini, il portiere grossetano ferma la punizione di prima di Davide Banini. Il Grosseto ha difficoltà a creare azioni sulla pressione azzurra. Al 9’ gli arbitri mandano Davide Banini a riposare per due minuti dopo una protesta plateale, ma Saavedra mette a lato il tiro diretto. Lo stesso Saavedra fa esplodere la pista Mario Parri, esaurita anche in questa occasione, raccogliendo un gran servizio di Franchi e battendo Barozzi con una deviazione volante. Català deve mettere le sue manone per fermare le conclusioni ospiti a 7’ dalla fine Davide Banini colpisce un palo ma sul capovolgimento Cardella va vicino al quarto gol. Barozzi ferma anche una bella incursione di Paghi lanciato a rete. A cinque dalla sirena l’ex Buralli riapre i giochi con una cannonata da metà campo. A 3’14 il portiere del Follonica para in due tempi il rigore di Tonchi de Oro, il quale in contropiede si vede fermare un gran tiro. Follonica chiude in attacco, ma l’Edilfox resiste e fa esplodere l’entusiasmo dei propri sostenitori.

Edilfox Grosseto-Follonica 3-2

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

FOLLONICA HOCKEY: Barozzi, Mugnaini; Buralli, Davide Banini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Francesco Banini, Bonarelli, Montigel, Cabiddu. All. Sergio Silva.

ARBITRI: Marco Rondina, Carlo Iuorio.

RETI: nel p.t. 6’29 Rodriguez, 10’53 Thiel, 23’30 Montigel; nel s.t. 9’18 Saavedra, 19’56 Buralli

NOTE: espulsione temporanea (2’) Saavedra, Montigel nel p.t.; Davide Banini nel s.t.

le immagini del derby (foto Manuel Urracci/Fisr)