Hockey A1: Sconfitta casalinga per il Circolo Pattinatori Edilfox, superato dal Sarzana

Grosseto: Secondo scivolone casalingo stagionale per il Circolo Pattinatori Edilfox, superato alla pista Mario Parri (6-1) da un Gamma Sarzana in grande serata, che ha messo costantemente in difficoltà la difesa di casa (che nel primo tempo ha perso per infortunio Mario Rodriguez, colpito a un braccio da una pallinata), grazie a Borsi, Olmos e De Rinaldis. I ragazzi di Michele Achilli, senza il baluardo difensivo, sono stati meno brillanti del solito, risultando un po’ troppo lenti e prevedibili nella loro azione, anche se va dato merito a Corona di aver fermato alcune belle conclusioni.

Al 3’ è Rodriguez che chiama alla parata Corona con un gran tiro da lontano, mentre un paio di minuti dopo ci prova Borsi, ma Català si fa trovare pronto. Al 9’ è ancora Borsi a mettere i brividi al portiere grossetano. All’11’ sono i gambali di Català a fermare la buona opportunità di De Rinaldis. Al 13’ una veloce azione di contropiede dell’argentino Olmos, conclusa con un diagonale imprendibile per Català, porta in vantaggio il Sarzana. Immediata la reazione dell’Edilfox che, dopo aver sbattuto su Corona con i tiri di Rodriguez e Franchi, trova il pareggio con un’invenzione di Alessandro Franchi, che da centro area buca da rete ligure con un gran tiro. Il Gamma al 22’ torna però avanti con una bella girata di Olmos, che, sul servizio di Garcia, anticipa De Oro e mette in rete. A 1’25 dalla fine del tempo Thiel potrebbe pareggiare, ma Corona devia; a 28 secondi il portiere avversario si allunga sul tiro di “Tonchi” De Oro. La ripresa si apre con un uno-due degli ospiti nel giro di 59 secondi che volano sul 4-1 grazie ad una deviazione volante sotto porta di De Rinaldis che fa carambolare la palla alle spalle di Català e a un tiro dalla distanza di Garcia che trova l’angolino alla sinistra del portiere, che ha visto probabilmente in ritardo la pallina, in quanto coperto dai compagni. Il Grosseto prova a reagire, ma Cabella, Paghi e Thiel vengono fermati da una retroguardia molto attenta. Al 14’ nel giro di qualche secondo si va dal possibile 2-4 di Thiel al 5-1 firmato in contropiede da Borsi che finta il tiro e poi deposita in rete spostandosi sulla sinistra. Al 18’ il gran tiro di Gaston De sbatte sul palo e lo stesso puntero italo-argentino poco dopo mette a lato la palla servita da Saavedra. Il Sarzana al 20’ chiude definitivamente il match, grazie a Ortis che supera Català con un alza e schiaccia dopo aver scambiato con il solito Borsi.

«Una giornata storta - commenta mister Michele Achilli - potevamo giocare anche due ore ma la pallina non sarebbe entrata».

Gli altri risultati: Giovinazzo-Valdagno 1-2, Sandrigo-Breganze 4-3.

Edilfox Grosseto-Gamma Sarzana 6-1

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Giabbani. All. Michele Achilli.

GAMMA SARZANA: Corona, Venè; Garcia, Illuzzi, Borsi, Baldocchi, Ponti, Olmos, Ortiz, De Rinaldis, All. Paolo De Rinaldis.

ARBITRI: Joseph Silecchia e Giovanni Andrisani.

RETI: nel p.t. 12’23 Olmos, 14’32 Franchi, 21’28 Olmos; nel s.t. 2’53 De Rinaldis, 3’52 Garcia, 13’59 Borsi, 19’48 Ortiz.

ESPULSIONI TEMPORANEA (2’): Franchi e Garcia nel p.t.