Hockey A1: Sandrigo amara per l'Edilfox, superato per 7-5 dal Telea Medical

Grosseto: Sandrigo amara per l’Edilfox, che s’arrende al Telea Medical Sandrigo (7-5 il finale), al termine di un incontro come previsto impegnativo. La squadra di Michele Achilli ha lottato con i denti, ha disputato un grande finale di partita, ma ha dovuto subire la vivacità del quintetto di Davide Mendo negli ultimi dieci minuti del primo tempo e nei primi 110 secondi della ripresa: quattro reti che hanno condannato la squadra maremmana, anche sabato priva dell’infortunato Thiel, a una sconfitta che complica la corsa al quarto posto al termine del girone d’andata. La squadra grossetana, alla terza partita in sei giorni, ha probabilmente pagato un po’ di stanchezza, ma va tenuta presente la voglia di riscatto mostrata dal Sandrigo, che si è rimesso in corsa per i playoff di Coppa Italia.



I primi sette minuti del match sono corsi via veloci, a un ritmo sostenuto, ma sostanzialmente con una grossa occasione per parte: nel corso del terzo minuto. Ardit non riesce a sfruttare a dovere una respinta di Català sul tiro di Lazzarotto: al 6’ non ha fortuna la bella girata di Franchi. All’8’, però, il Circolo Pattinatori, passa in vantaggio dopo una bella azione corale: Rodriguez serve De Oro che avanza fino al vertice destro dell’area e lascia partire un gran tiro che batte Bridge. Al 15’ il bel tiro di Cardella viene fermato dai gambali del portiere. A dieci minuti dal riposo Brendolin va sul dischetto dopo l’espulsione di Rodriguez, ma il suo tentativo finisce sopra la traversa. L’Edilfox sempre in assoluto controllo fino al 17’ viene raggiunto da Brendolin che gira intorno alla porta e deposita in rete alla sinistra di Català. A 2’34 il Sandrigo passa addirittura in vantaggio: Moyano serve in area Ardit che anticipa De Oro e mette in rete.

Dopo appena sei secondi dall’inizio della ripresa Miguelez mette in mezzo e Ardit con una deviazione volante mette in rete e al 2’ arriva addirittura il 4-1 locale con un tiro dal limite di Miguelez che sorprende Català. Il Circolo Pattinatori prova subito a recuperare e ci riesce con Pablo Saavedra. All’8’, dopo una bella occasione per il Cp, Moyano mette in rete il quinto gol dopo una bella girata di fronte a Rodriguez. L’Edilfox continua a macinare gioco e al 10’ si riavvicina ai locali con un missile da lontano di Matteo Cardella. A 14’04 dalla sirena Català para un rigore di Lazzarotto. Al 15’ Ghilardello permette ai locali di allungare: partendo dalla difesa galoppa verso l’area del Grosseto e batte Català con un tiro che trova l’angolino giusto. Un gran tiro al volo di Mario Rodriguez sull’assist di De Oro consente all’Edilfox di rimanere in partita. A 5’55 un contatto tra Poletto e Franchi permette a De Oro di segnare il quinto gol su rigore. Saavedra e compagni aumentano la pressione, mettendo in grande difficoltà i vicentini, che riescono a salvarsi con le parate di Bridge. Da un possibile 6-6, arriva il colpo del ko del Telea: a 1’51 una trattenuta di Franchi su Ardit viene sanzionato con il rigore: Moyano lo infila alla sinistra del portiere grossetano e chiude di fatto il match sul 7-5.

Telea Sandrigo-Circolo Pattinatori Grosseto 7-5

TELEA SANDRIGO: Bridge, Cocco; Brendolin, Poletto, Miguelez, Canesso, Ardit, Lazzarotto, Moyano, Ghirardello. All. Davide Mendo.

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Ulderico Barbarisi, Roberto Giovine

RETI: nel p.t. 7’56 De Oro, 16’43 Brendolin, 22’26 Ardit; nel s.t. 0’06 Ardit, 1’49 Miguelez, 3’25 Saavedra, 7’14 Moyano, 9’55 Cardella, 14’29 Ghirardello, 16’24 Rodriguez, 19’05 De Oro, 23’11 Moyano.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Rodriguez nel p.t.