Hockey A1: Per il Follonica Hockey obbiettivo secondo posto ma c'è il Valdagno

Follonica: Sabato 11 Novembre ore 20.45 si disputerà la settima giornata di serie A1. Per il Follonica Hockey, reduce la settimana scorsa di una vittoria sofferta a Giovinazzo, l'obbiettivo è quello di mantenere il secondo posto ma sulla strada c'è il Why Sport Valdagno.

La squadra allenata da Sergio Silva sarà costretta ad effettuare una prestazione senza errori se vuole superare i veneti, per poi partire alle porte di Braga in Portogallo per svolgere il primo turno di qualificazioni della WSE Cup, che si svolgeranno il 17-18-19 Novembre. Il Valdagno, che ha subito due sconfitte negli ultimi due turni, farà di tutto per vincere e non allontanarsi troppo dalla vetta della classifica, quindi lo spettacolo è assicurato. “Nonostante i buoni risultati bisogna fare meglio, ci aspetta un periodo intenso con molte gare – commenta Silva – comunque la squadra è serena e convinta di fare una grande partita, ”. Arbitreranno Silecchia e Marinelli.

Trasferte complicate invece per IREN Follonica di A2, i ragazzi di Franco Polverini saranno impegnati nel doppio confronto di Sabato 11 Novembre ore 20.00 e Domenica 12 Novembre ore 18.00, prima con il Salerno, sconfitto in casa per 5 a 3, poi con il Matera che invece ha battuto gli azzurri per 3 a 1 nel confronto al PALARMENI di domenica scorsa. Voglia di rivincita contro i lucani e la volontà di confermare le buone prestazioni spingeranno i ragazzi a dare il massimo per ben figurare portando a casa più punti possibile e come si sa nell'hockey nulla è scontato.