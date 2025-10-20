Hockey A1, la Blue Factor sconfitta al Cà Dolfin

A Bassano seconda sconfitta per il Castiglione, battuto 4-0. Non basta un super Saitta e una gran difesa

Castiglione della Pescaia: Al Castiglione non basta il cuore e un super Saitta. Nella ripresa il Bassano fa sua la partita e batte la Blue Factor per 4-0, nella seconda giornata del campionato di A1.

L’Ubroker Bassano di Ale Bertolucci lascia in tribuna Valentin Grimalt (i giallorossi hanno 5 stranieri e a turno uno deve rimanere fuori) e lancia in porta Verona, con l’esordio anche di Montigel. La Blue Factor Castiglione deve praticamente rinunciare a Gigi Brunelli alle prese con un fastidio muscolare, e gioca una gara d’orgoglio e molto attenta in difesa. Il match lo fanno i veneti, con Saitta che si esalta e insieme a qualche palo e traversa evita diversi tentavi veneti. Lo 0-0 del primo tempo è un premio alla volontà dei giovani castiglionesi, frutto di abnegazione e determinazione. Nella ripresa però il rigore dopo 3’, fallo ingenuo di Maldini, del bomber Gerard Riba in avanzamento vale l’1-0. Il blu a Escobar è decisivo. Il Bassano in superiorità numerica segna due volte. Riba firma il raddoppio in contrattacco, tocco al volo sul secondo palo, su assist in contropiede di Francisco Ipinazar. Ancora una ripartenza è fatale al Castiglione, questa volta Riba serve l'assist vincente a Giuliani. Il Castiglione potrebbe segnare sulla punizione di prima, ma Esquibel è fermato da Verona. Cardella con un tiro ravvicinato blinda il risultato, 4-0.

Ubroker Bassano-Blue Factor Castiglione 4-0

UBROKER BASSANO: Mattia Verona, (Francesco Douglas Girardi); Andrea Scuccato, Gerard Riba Ovejero, Alberto Pozzato, Patricio Ipinazar, Matteo Cardella, Giuliano Giuliani Marchetti, Fernando Hernan Montigel, Francisco Ipinazar. All. Alessandro Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Luigi Brunelli, Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Simone Brambilla di Agrate Brianza e Giacomo Vischio di Vicenza.

RETI: pt (0-0); st 3’09 rig. E 12’39 Riba (B), 13’22 Giuliani (B), 23’05 Cardella (B).