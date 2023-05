Hockey A1: L'Edilfox s'arrende nella ripresa al Trissino in gara2 di semifinale

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox s’arrende nel secondo tempo a Trissino, in gara2 della semifinale scudetto, dopo aver disputato un grandissimo inizio di primo tempo, nel quale ha messo in difficoltà i campioni con un gioco aggressivo, che è stato capitalizzato con una rete di capitan Saavedra. Ferita nell’orgoglio, però la formazione di Alessandro Bertolucci ha cambiato marcia e disputando una delle più belle partite dell’anno ha ribaltato la situazione nel primo tempo e ha travolto i ragazzi di Michele Achilli, complice una rete inaspettata e per certi versi fortunata nel primo minuti della ripresa. Quella rete ha fatto perdere le certezze al Cp, che non è più rientrato in partita, subendo così la seconda sconfitta nella serie.



Il Grosseto è partito a tutto gas e con azioni bellissime ha chiamato più volte al lavoro il portiere pratese Zampoli, con Saavedra e Mount. Nel giro di pochi secondi gli arbitri estraggono due volte il cartellino per punire i falli locali. Al 5’ sul blu a Pinto, Zampoli ribatte per due volte i tentativi di Saavedra dal dischetto.

Al 5’ i direttori di gara puniscono con il rosso Giulio Cocco (salterà gara3 per squalifica) per un brutto fallo, una steccata, a “Tonchi” De Oro. Zampoli fa però un miracolo sul tiro diretto di Mount. In superiorità numerica il Grosseto cinge d’assedio l’area del Trissino, che va in chiara difficoltà. Il portiere si salva sui tiri di Saavedra e Mount, ma nulla può sull’incursione del capitano Saavedra che porta il Grosseto in vantaggio all’8’.

Il Trissino aumenta immediatamente la pressione. Menichetti si salva su Ipinazar da campione, mentre il gran tiro di Malagoli va a colpire la traversa. Il Grosseto viene costretto a rimanere nella propria area e agisce in contropiede e Zampoli compie un miracolo con il pattino su De Oro lanciato da solo in area. Ipinazar viene fermato da Menichetti. Al 15’ una triangolazione mette in condizione Mendez per segnare il pareggio. A 5’ dalla fine un tiro di Galbas viene deviato in rete da Mount. Il Trissino trova il 3-1 dopo nemmeno un minuto con Pinto: il capitano veneto tira su Menichetti ed è il più veloce a riprendere la palla e metterla in rete. Al 5’ il Trissino usufruisce di due rigori nel giro di dieci secondi, Menichetti ferma quello di Mendez, ma non può nulla sulla conclusione di Malagoli che la infila al sette. Al 6’ Mendez ruba palla a De Oro e firma il 5-1. La gara si chiude definitivamente all’8’ con il bel tiro diretto di Gavioli. Prima della fine arriva anche il missile di Malagoli per il 7-1. Il Cp trova il secondo gol con Mount, servito ottimamente da Cabella, ma Joao Pinto rimane il grande protagonista, firma altre due reti e porta i suoi sul 9-2 Mount, con una deviazione di Schiavo, trova il 9-3, a Mendez chiude in doppia cifra. Un punteggio troppo pesante per un Cp adesso con le spalle al muro e costretto a vincere mercoledì a Trissino per tornare a Follonica per gara4.

Nell’altra semifinale Forte dei Marmi ha vinto per 4-1 a Lodi e si è portato sul 2-0. Mercoledì gara3 alle 20,45.

Gara 2 semifinali, Trissino-Edilfox Grosseto 10-3 (p.t. 2-1)

TRISSINO: Zampoli, Bovo; Malagoli, Cocco, Schiavo, Pinto, Galbas, Mendez, Gavioli, Ipinazar. All. Alessandro Bertolucci.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli

ARBITRI: Filippo Fronte e Andrea Davoli.

RETI: nel p.t. 7’11 Saavedra, 14’14 Mendez, 19’54 Galbas; nel s.t. 0’46 Pinto, 4’28 Malagoli (rig.), 5’55 Mendez, 7’37 Gavioli, 9’26 Malagoli, 16’36 Mount, 17’34 Pinto, 17’50 Pinto, 19’52 Mount, 24’08 Mendez.

NOTE: espulsione definitiva Cocco al 5’01 p.t.; espulsione temporanea Pinto 4’30 p.t., Mount 4’35, Saavedra 5’32 s.t.. Tiri diretti Saavedra 0/1, Mount 0/1, Mendez 0/1, Malagoli 1/2, Gavioli 1/1.