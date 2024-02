Hockey A1: Il Cp Edilfox sabato sulla pista di Biassono per tornare alla vittoria

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto, dopo una settimana caratterizzata dalla querelle relativa all’ampliamento della pista di via Mercurio, torna a parlare di hockey giocato, andando a far visita sabato sera, alle 20,45 (diretta streaming sul canale Youtube di Fisr), al Teamservicecar Monza. Per i biancorossi di Michele Achilli si tratta di un confronto importante soprattutto per ritrovare il giusto morale, in vista delle gare decisive per l’ingresso nei play-off scudetto. Saavedra e compagni sono reduci da una sconfitta per 6-1 contro la formazione del Sarzana, che brucia molto nell’entourage maremmano. L’Edilfox scenderà sulla pista di Biassono con l’obiettivo di tornare alla vittoria (che manca da due settimane), per rimanere a contatto con le squadre che lottano per entrare nei primi quattro posti della regular season. Il Grosseto è attualmente al settimo posto con 30 punti, dietro al Valdagno a 32. Servirà dunque un bel filotto per riprendere Lodi, Follonica e Sarzana, che si sono un po' allontanati.

«Siamo finalmente tornati alla vita normale – dice l’allenatore Michele Achilli – scendendo in campo dopo una settimana di allenamento. Avevamo bisogno di ricaricare le pile per giocare con serenità e tranquillità. Andiamo a Monza per fare bene, per cercare di portare a casa tre punti, ma soprattutto per riscattare una giornata storta, dovuta anche ai carichi di lavoro, alla trasferta impegnativa di Trissino. E’ stata brava Sarzana, ma dopo pochi minuti di gioco abbiamo perso Mario Rodriguez. E’ un periodo nel quale siamo sfortunati e speriamo di ritrovare lo smalto di sempre».

Il granitico difensore argentino Mario Rodriguez sabato sera sarà regolarmente al suo posto, pronto a dare sicurezza alla retroguardia. Non ci sarà invece Matteo Cardella, rientrato in gruppo dopo l’infortunio, ma non ancora pronto per dare una mano. Al suo posto ci sarà il giovane Matteo Faelli.

I convocati: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Faelli.

Nella gara d’andata sulla pista Mario Parri il Cp Grosseto s’è imposto per 7-5 con quattro reti di capitan Pablo Saavedra, il miglior realizzatore dell’Edilfox con 15 segnature.

In allegato tre momenti della gara d'andata (foto Manuel Urracci)